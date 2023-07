ΗΠΑ: Κατεβαίνουν σε απεργία οι ηθοποιοί, παραλύει το Χόλιγουντ

Το ισχυρό συνδικάτο των Αμερικανών ηθοποιών ανακοίνωσε σήμερα ότι αρχίζει επίσημα απεργία από τα μεσάνυχτα τοπική ώρα (10:00 το πρωί Παρασκευής ώρα Ελλάδας), μετά την κατάρρευση των συνομιλιών με τα στούντιο, όπως ανακοίνωσε ο Ντάνκαν Κράμπτρι-Αϊρλαντ, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του συνδικάτου των ηθοποιών SAG-AFTRA.

Η απόφαση αυτή αναμένεται να παραλύσει τελείως το Χόλιγουντ, όπου η παραγωγή ταινιών και σειρών γίνεται ήδη με μεγάλη βραδύτητα λόγω του κοινωνικού κινήματος των σεναριογράφων.

«Το εθνικό συμβούλιο του SAG-AFTRA ψήφισε ομόφωνα υπέρ της απεργίας κατά των στούντιο και των ραδιοτηλεοπτικών φορέων», δήλωσε ο Κράμπτρι-Αϊρλαντ, ο οποίος είναι και εθνικός εκτελεστικός διευθυντής του συνδικάτου που εκπροσωπεί 160.000 ηθοποιούς και άλλους επαγγελματίες της μεγάλης και της μικρής οθόνης.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «ξέρουμε πως έχουμε την αλληλεγγύη των ηθοποιών από όλο τον κόσμο». Η απεργία αυτή γίνεται για να διασφαλίσουμε ότι ο βιοπορισμός των μελών μας δεν θα αφαιρεθεί από την τεχνητή νοημοσύνη, τόνισε.

@sagaftra President @frandrescher says the union will strike tonight starting at midnight. Drescher was in tears announcing the strike, saying it was a difficult but serious decision. @KFIAM640 #SAGAFTRA #ActorsStrike pic.twitter.com/vNFz2Ko0Wt