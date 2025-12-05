ΗΠΑ: Καταργείται η σύσταση για τον εμβολιασμό όλων των νεογέννητων κατά της ηπατίτιδας Β

Η ομάδα των ειδικών συμβούλων του υπουργού Υγείας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, που είναι γνωστός για τον σκεπτικισμό του απέναντι στα εμβόλια, αποφάσισε την Παρασκευή να καταργήσει τη σύσταση προς τους γονείς να εμβολιάζουν όλα τα νεογέννητα κατά της ηπατίτιδας Β, παρά την αντίθετη άποψη πολλών γιατρών.

Η απόφαση αυτή, την οποία αναμένεται ότι θα ακολουθήσουν οι αμερικανικές ομοσπονδιακές αρχές, βάζει τέλος στην τρέχουσα πολιτική πρόληψης, που ισχύει εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια.

Η πρόταση εγκρίθηκε με οκτώ ψήφους υπέρ έναντι τριών κατά.

Με βάση τη νέα οδηγία, η πρώτη δόση του εμβολίου κατά της ηπατίτιδας Β (από τις συνολικά τρεις δόσεις) συστήνεται να χορηγείται στα βρέφη, εντός λίγων ωρών από τη γέννησή τους, μόνο εφόσον οι εξετάσεις δείξουν ότι η μητέρα είναι φορέας του ιού.

Εάν η μητέρα είναι αρνητική, η επιτροπή συστήνει στο εξής οι γονείς να συζητούν με έναν ειδικό σε θέματα υγείας για να αποφασίσουν «εάν επιθυμούν να εμβολιάσουν το παιδί τους» και πότε.

«Αυτή η ανεύθυνη και σκόπιμα παραπλανητική οδηγία θα οδηγήσει σε αύξηση των μολύνσεων από ηπατίτιδα Β στα βρέφη και τα παιδιά», κατήγγειλε η Σούζαν Κρέσλι, η πρόεδρος της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής.

Τρία μέλη της επιτροπής καταψήφισαν την πρόταση, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις που να δικαιολογούν την αλλαγή, ως επωφελή για τα παιδιά. «Είναι ηθική υποχρέωσή μας να μην βλάπτουμε κάποιον. Τροποποιώντας τη σύσταση, προκαλούμε ζημιά» είπε ο γιατρός Κόντι Μέισνερ, ένα από τα λίγα μέλη της επιτροπής που διαφώνησαν.

Η ηπατίτιδα Β είναι ιογενής νόσος του ήπατος που μπορεί να μεταδοθεί με τη σεξουαλική επαφή ή με το αίμα. Οι ασθενείς έχουν αυξημένο κίνδυνο να πεθάνουν από κίρρωση ή καρκίνο του ήπατος.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή για τον Εμβολιασμό (ACIP), που επικρίνεται από πολλούς ειδικούς επειδή τα μέλη της δεν έχουν ανάλογη εμπειρία ή έχουν εκφράσει σκεπτικισμό για τα εμβόλια, είχε ήδη τροποποιήσει τον Σεπτέμβριο και τις συστάσεις για τα εμβόλια κατά της Covid-19 και της ιλαράς, παρά την αντίθετη γνώμη πολλών επιστημόνων.

Ο Κένεντι απέλυσε τον Ιούλιο τους 2017 ανεξάρτητους ειδικούς που μετείχαν στην Επιτροπή και τους αντικατέστησε με μια ομάδα που στηρίζει γενικά τις απόψεις του. Μεταξύ των νέων μελών, δεν υπάρχει κανείς ανοσιολόγος.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά να χορηγείται το εμβόλιο για την ηπατίτιδα Β σε όλα τα βρέφη αμέσως μετά τη γέννησή τους και να ακολουθούν δύο ή τρεις πρόσθετες δόσεις, με χρονική απόσταση τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων η μία από την άλλη. Εκτιμά ότι το 95% των νεογέννητων που έχουν μολυνθεί από τον ιό θα αναπτύξει χρόνια ηπατίτιδα.