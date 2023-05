ΗΠΑ: Καραμπόλα δεκάδων οχημάτων στο Ιλινόις - Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες (vid)

Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις οχημάτων που σημειώθηκαν κατά μήκος του διαπολιτειακού αυτοκινητόδρομου 55 στο νότιο Ιλινόις εν μέσω ανεμοθύελλας, ανακοίνωσε η πολιτειακή αστυνομία.

Περίπου 40 έως 60 επιβατικά αυτοκίνητα και πολλά φορτηγά ενεπλάκησαν στο τροχαίο δυστύχημα που συνέβη λίγο μετά τις 11 το πρωί (τοπική ώρα), τόνισε ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας της Πολιτείας του Ιλινόι. Περίπου 30 άνθρωποι μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι σε τοπικά νοσοκομεία, συμπλήρωσε, λέγοντας πως δύο από τα φορτηγά πήραν φωτιά.

Ο αυτοκινητόδρομος παρέμεινε κλειστός και προς τις δύο κατευθύνσεις ώρες αργότερα με τα τροχαία δυστυχήματα.

🚨#BREAKING: Dust storm leads to catastrophic 100+ vehicle pileup with multiple severe to critical injuries



📌#Farmersville | #Illinois



Currently, Numerous emergency personnel have responded to a significant vehicular pileup occurring in the southern region of Springfield,… pic.twitter.com/nnQeXxOtVg