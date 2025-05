ΗΠΑ: Δύο νεκροί στην πρόσκρουση ιστιοφόρου του μεξικανικού Πολεμικού Ναυτικού στη γέφυρα του Μπρούκλιν (vid)

Το βράδυ του Σαββάτου (17/05) εκπαιδευτικό ιστιοφόρο σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού του Μεξικού έπεσε πάνω στη γέφυρα του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη, με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 19 να τραυματιστούν, εκ των οποίων 2 σοβαρά, και να καταστραφεί το πάνω μέρος των ιστίων του, σύμφωνα με τις Aρχές.

At approximately 8:20 Saturday night, the FDNY received a call that a boat struck the Brooklyn Bridge. There were 277 people on the boat. 27 people were removed for treatment.



