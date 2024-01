Μεσανατολικό

«Το Ισραήλ διεξήγαγε το πλήγμα το οποίο σκότωσε προχθές Τρίτη τον δεύτερο στην ιεραρχία της Χαμάς, τον Σάλεχ αλ Αρούρι, σε νότιο προάστιο της Βηρυτού», δήλωσε χθες Τετάρτη ανώτερος αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

«Πρόκειται για ισραηλινό πλήγμα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αξιωματούχος, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Israel have just bombed Beirut. Death numbers still unknown. I think we can all agree: the Lebanese people have a right to defend themselves pic.twitter.com/2JrDfDZCDZ