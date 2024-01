Ανησυχία για ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή: Απειλές Ιράν κατά Ισραήλ, βομβαρδισμοί από Χεζμπολάχ

Με βομβαρδισμούς κατά του Ισραήλ, απαντά η Χεζμπολάχ, στο χτύπημα που έγινε χθες στη Βηρυτό και το οποίο προκάλεσε τον θάνατο, του υπαρχηγού της Χαμάς, και ακόμα δύο ηγετικών στελεχών της οργάνωσης.

Το Ισραήλ ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται για επίθεση σε βάρος του Λιβάνου, ωστόσο ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, όπως η Jerusalem Post περιγράφουν το θάνατο του Αλ Αρούρι ως «γεγονός που αλλάζει το παιχνίδι και σημαίνει τέλος εποχής για τη Χαμάς». Την ίδια ώρα, η Χαμάς διαμηνύει ότι σταματά, κάθε συνομιλία για απελευθέρωση ομήρων.

Το Ισραήλ κάνει λόγο για «χειρουργικό πλήγμα με επτά νεκρούς κατά της ηγεσίας της Χαμάς στη νότια Βηρυτό», χωρίς να γίνεται λόγος για ανάληψη ευθύνης.

Footage of the Israeli drone attack, which targeted Hamas' office in Beirut, assassinating the Deputy Head of the movement's Political Bureau, Saleh Al- Arouri, and six others. pic.twitter.com/TTGvwyuhmZ