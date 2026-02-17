ΗΠΑ: Το Ιράν θα υποβάλει λεπτομερείς προτάσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα εντός δύο εβδομάδων

Το Ιράν ενημέρωσε ότι θα υποβάλει εντός δύο εβδομάδων λεπτομερείς προτάσεις προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό του πρόγραμμα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

«Έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά απομένουν ακόμη πολλές λεπτομέρειες προς συζήτηση», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του και δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη.

«Οι Ιρανοί είπαν ότι θα επανέλθουν εντός δύο εβδομάδων με λεπτομερείς προτάσεις» προκειμένου να γεφυρωθούν οι διαφορές που υπάρχουν στις θέσεις μας, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Αραγτσί: Συμφωνήθηκαν οι κύριες «κατευθυντήριες αρχές» με τις ΗΠΑ, χρειάζεται ακόμη δουλειά

Κατανόηση επί των βασικών «κατευθυντήριων αρχών» επιτεύχθηκε στον δεύτερο γύρο των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στη Γενεύη, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Όπως ανέφερε μετά την ολοκλήρωση των επαφών, η πρόοδος που σημειώθηκε δεν σημαίνει ότι επίκειται άμεσα συμφωνία, ωστόσο «ο δρόμος έχει ξεκινήσει».

Ο Αραγτσί δήλωσε ότι οποιαδήποτε βιώσιμη συμφωνία θα πρέπει να διασφαλίζει την πλήρη αναγνώριση των «νόμιμων δικαιωμάτων» της χώρας του, τονίζοντας παράλληλα ότι «κάθε ρητή αναφορά στην πιθανή χρήση βίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να τερματιστεί άμεσα και άνευ όρων».

Όπως ανέφερε, στις επαφές που είχε στη Γενεύη συζητήθηκε και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ως διαμεσολαβητικός κρίκος μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι «έχει ανοίξει ένα νέο παράθυρο ευκαιρίας» και ότι «υπάρχει ελπίδα οι διαπραγματεύσεις να οδηγήσουν σε μια βιώσιμη λύση».

Μιλώντας λίγο αργότερα σε διάσκεψη για τον αφοπλισμό στη Γενεύη, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να σταματήσουν αμέσως να απειλούν με χρήση βίας κατά του Ιράν.

Κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν νωρίτερα ότι το Ιράν θα κλείσει προσωρινά μέρος των Στενών του Ορμούζ, μιας ζωτικής παγκόσμιας οδού εφοδιασμού με πετρέλαιο, καθώς διεξάγει συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν στείλει μια δύναμη μάχης στην περιοχή του Κόλπου για να πιέσουν την Τεχεράνη να κάνει παραχωρήσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η «αλλαγή καθεστώτος» στην Τεχεράνη μπορεί να είναι το καλύτερο που μπορεί να συμβεί, ενώ ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα ότι οποιαδήποτε προσπάθεια των ΗΠΑ να ανατρέψουν την κυβέρνησή του θα αποτύχει.