ΗΠΑ: Η Novo Nordisk μηνύει την Hims μετά την αντίδραση της FDA για το χάπι απώλειας βάρους

Η Novo Nordisk μήνυσε την Hims and Hers Health τη Δευτέρα για παραβίαση πατέντας, μετά την κυκλοφορία και την ακύρωση από την αμερικανική εταιρεία τηλεϊατρικής ενός αντιγράφου του χαπιού απώλειας βάρους Wegovy της Novo, αξίας 49 δολαρίων, λόγω της άμεσης αντίδρασης των αμερικανικών αρχών.

Οι μετοχές της Novo σημείωσαν άνοδο σχεδόν 6% τη Δευτέρα, ενώ η Hims έπεσε 25% στις πρωινές συναλλαγές. Οι μετοχές της Novo και της ανταγωνιστικής Eli Lilly είχαν υποχωρήσει την περασμένη εβδομάδα, μετά την εισαγωγή του φαρμάκου σε μειωμένη τιμή από την Hims, το οποίο φαινόταν ότι θα έβλαπτε τα έσοδα της Novo και θα έθετε σε κίνδυνο τη στροφή της προς μια καταναλωτική αγορά με άμεση πληρωμή.

Η αγωγή, η οποία αφορά τα φάρμακα απώλειας βάρους της Novo σε μορφή χαπιών και ενέσιμων, υπογραμμίζει την τριβή μεταξύ των κατασκευαστών φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας και των φαρμακείων που αναμειγνύουν τα δραστικά συστατικά, βλάπτοντας τα κέρδη των αρχικών κατασκευαστών φαρμάκων.

«Υπάρχει πλέον μια αυξανόμενη ομάδα μερών που έχουν δηλώσει ότι έχουν βαρεθεί την κατάσταση με τα σύνθετα φάρμακα στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο γενικός σύμβουλος της Novo Nordisk, John Kuckelman, στο Reuters, προσθέτοντας ότι η κυκλοφορία του χαπιού της Hims ήταν ένα «σημείο καμπής».

Η αγωγή, σύμφωνα με την Hims, ήταν μια «επικίνδυνη επίθεση» της Novo εναντίον «εκατομμυρίων Αμερικανών που βασίζονται σε σύνθετα φάρμακα για να έχουν πρόσβαση σε εξατομικευμένη φροντίδα».

«Για άλλη μια φορά, οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες χρησιμοποιούν το αμερικανικό δικαστικό σύστημα ως όπλο για να περιορίσουν τις επιλογές των καταναλωτών», ανέφερε.

«Πόλεμος εναντίον των συνθετικών φαρμάκων»

Αναλυτές ανέφεραν ότι η αγωγή και η ασυνήθιστα γρήγορη αντίδραση της Αμερικανικής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν μια ευρύτερη καταστολή.

«Δεν κηρύσσουν πόλεμο μόνο στο χάπι Wegovy της Hims & Hers, αλλά και στα GLP-1 (συνθετικά φάρμακα) γενικά», δήλωσε ο αναλυτής της Sydbank, Soren Lontoft Hansen.

Η Novo δήλωσε ότι «ζητά από το δικαστήριο να απαγορεύσει μόνιμα στην Hims την πώληση μη εγκεκριμένων, συνθετικών φαρμάκων που παραβιάζουν τις πατέντες μας και επιδιώκει την αποκατάσταση των ζημιών».

Οι αμερικανικοί κανονισμοί επιτρέπουν στα φαρμακεία σύνθεσης να παρασκευάζουν και να πωλούν ορισμένα φάρμακα επώνυμων εταιρειών, εάν αυτά είναι σε έλλειψη. Ωστόσο, χωρίς έλλειψη, η σύνθεση επιτρέπεται στις ΗΠΑ μόνο όταν το φάρμακο είναι εξατομικευμένο για έναν ασθενή, για παράδειγμα, σε δόσεις που δεν διατίθενται στα επώνυμα φάρμακα.

Η Nono και η Lilly συνεννοήθηκαν για τις τιμές με τον Τραμπ

Η Hims, της οποίας το χάπι βασιζόταν στη σεμαγλουτίδη - το δραστικό συστατικό των επιτυχημένων φαρμάκων Wegovy και Ozempic της Novo Nordisk - δήλωσε το Σάββατο ότι θα σταματήσει να προσφέρει τη θεραπεία.

Η Novo και η Lilly συνήψαν συμφωνίες τιμολόγησης υψηλού προφίλ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πέρυσι και τα φάρμακά τους για την απώλεια βάρους κατέχουν εξέχουσα θέση στον νέο ιστότοπο TrumpRx με φάρμακα σε μειωμένες τιμές.

«Νομίζω ότι η FDA κατέστησε σαφές ότι δεν θα ανεχόταν ένα σύνθετο χάπι Wegovy. Αυτό ήταν μια επίθεση στην εξουσία της FDA», δήλωσε ο Markus Manns της Novo και της Lilly, μέτοχος της Union Investment.

Οι μετοχές της Lilly, που ήδη βρίσκονται κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, σημείωσαν άνοδο περίπου 1%.

Σπάνια νίκη για τη Novo στην πάλη της εναντίον των σύνθετων φαρμάκων

Η FDA ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα περιορίσει τα συστατικά GLP-1 που χρησιμοποιούνται σε μη εγκεκριμένα σύνθετα φάρμακα, συμβάλλοντας στην ανάκαμψη των μετοχών της Novo.

Ωστόσο, ο έντονος ανταγωνισμός συνεχίζεται στην ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά GLP-1, καθώς η Eli Lilly και τα φαρμακεία σύνθεσης προσφέρουν ενέσιμες εκδόσεις του semaglutide.

Η αγοραία αξία της Novo Nordisk έχει μειωθεί κατά σχεδόν 50% κατά το τελευταίο έτος. Η μετοχή της έπεσε κατά 17% σε μια μέρα την περασμένη εβδομάδα, αφού σημείωσε «άνευ προηγουμένου πίεση στις τιμές».

Παρά το γεγονός ότι η Novo ήταν πρωτοπόρος στην αγορά φαρμάκων για την παχυσαρκία, οι πρόσφατες αναποδιές δείχνουν πόσο γρήγορα έχει υπονομευθεί η κυριαρχία της. Και με το από του στόματος χάπι GLP-1 της Eli Lilly, το orforglipron, να αναμένεται να λάβει την έγκριση της FDA τον Απρίλιο, ο ανταγωνισμός αναμένεται να ενταθεί.

Στην κρίσιμη αγορά των ΗΠΑ, τα φάρμακα για την παχυσαρκία που παράγουν οι Novo Nordisk και Lilly οδηγούν σε μια στροφή προς μια αγορά επικεντρωμένη στον καταναλωτή, στην οποία οι φαρμακευτικές εταιρείες στρέφονται προς τα κανάλια πληρωμής με μετρητά και την τηλεϊατρική για να προσεγγίσουν δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανούς.