ΗΠΑ: Η Nike ερευνάται για το εάν έκανε διακρίσεις εις βάρος λευκών Αμερικανών

Η αμερικανική υπηρεσία που επιβάλλει τους νόμους που απαγορεύουν τις διακρίσεις στον χώρο εργασίας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ερευνά τη Nike για φερόμενη διάκριση εις βάρος των λευκών πολιτών μέσω των πολιτικών της για την πολυμορφία.

Η Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών στην Απασχόληση ανέφερε σε σχετικό δικαστικό έγγραφο ότι η Nike αρνήθηκε να συμμορφωθεί με μια εκτενή κλήτευση που ζητούσε πληροφορίες, όπως στοιχεία σχετικά με τη φυλετική και εθνοτική σύνθεση του εργατικού δυναμικού της εταιρείας και έναν κατάλογο των υπαλλήλων που επιλέχθηκαν για προγράμματα καθοδήγησης και ανάπτυξης.

Η επιτροπή δήλωσε ότι διερευνά τις καταγγελίες ότι η Nike διακρίθηκε σκόπιμα σε βάρος λευκών υπαλλήλων και υποψηφίων για εργασία, μεταξύ άλλων στοχεύοντάς τους δυσανάλογα για απολύσεις, και ότι χρειαζόταν τις πληροφορίες για να καθορίσει εάν η εταιρεία παραβίασε τον νόμο.