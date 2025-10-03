ΗΠΑ: Η κυβέρνηση «παγώνει» έργα υποδομών ύψους 2,1 δισ. δολαρίων στο Σικάγο

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ πάγωσε έργα υποδομής ύψους 2,1 δισ. δολαρίων στο Σικάγο, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο διευθυντής του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού, Ρας Βουτ, σε μια ακόμη κίνηση εναντίον πόλης υπό Δημοκρατική διοίκηση κατά τη διάρκεια του κυβερνητικού shutdown.

Σύμφωνα με τον Βουτ, τα έργα που μπαίνουν σε αναστολή αφορούν την επέκταση της κόκκινης γραμμής του μετρό και το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των κόκκινων και μωβ γραμμών, με συνολικό ύψος χρηματοδότησης 2,1 δισ. δολαρίων, «ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν διοχετεύονται κονδύλια μέσω συμβάσεων που βασίζονται στη φυλή».

Όπως αναφέρει το Reuters, την Τετάρτη, ο Βουτ είχε ανακοινώσει το πάγωμα 18 δισ. δολαρίων για μεγάλα έργα μεταφορών στη Νέα Υόρκη, περιλαμβανομένων της σήραγγας Hudson και της γραμμής Second Avenue, επικαλούμενος τον ίδιο λόγο.

Το υπουργείο Ενέργειας είχε επίσης ανακοινώσει την Τετάρτη την ακύρωση σχεδόν 8 δισ. δολαρίων για εκατοντάδες ενεργειακά έργα σε 16 πολιτείες που διοικούνται από Δημοκρατικούς, όπως η Καλιφόρνια και η Νέα Υόρκη.

Υπενθυμίζεται ότι, η απερχόμενη κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν είχε εγκρίνει, στις τελευταίες της ημέρες, σχεδόν 2 δισ. δολάρια για την επέκταση της κόκκινης γραμμής κατά 5,5 μίλια, ώστε να συνδεθεί η Νότια πλευρά του Σικάγο με το δίκτυο L.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε υποστηρίξει πως το έργο θα «αντιμετωπίσει ανισότητες στην πρόσβαση και τις οικονομικές επενδύσεις σε κυρίως μαύρες και μειονεκτούσες γειτονιές».

Ο κυβερνήτης του Ιλινόι, Τζ.Μπ. Πρίτζκερ, και η Υπηρεσία Μεταφορών του Σικάγο, που εξυπηρετεί περισσότερους από 300 εκατ. επιβάτες ετησίως και αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη υπηρεσία μεταφορών στις ΗΠΑ, δεν σχολίασαν άμεσα.

Το υπουργείο Μεταφορών έχει στο παρελθόν απειλήσει με περικοπή χρηματοδότησης τις μεταφορικές αρχές της Νέας Υόρκης, του Σικάγο και της Βοστώνης για διάφορους λόγους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη πως θα περικόψει κονδύλια από τις «Δημοκρατικές Υπηρεσίες», επιδιώκοντας να πλήξει τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δεσμευθεί να στείλει την Εθνοφρουρά για την αστυνόμευση του Σικάγο.

Ο Βουτ επικαλέστηκε νέο κανονισμό του υπουργείου Μεταφορών, που τέθηκε σε ισχύ την Τετάρτη, ώστε να εξεταστεί αν μικροί εργολάβοι συμμετέχουν σε «ανεπίτρεπτες πρωτοβουλίες ποικιλομορφίας».

Το μέτρο εντάσσεται σε μια σειρά ενεργειών που αποσκοπούν στην άσκηση πίεσης σε Δημοκρατικούς βουλευτές στο Κογκρέσο εν μέσω της μερικής παύσης λειτουργιών της κυβέρνησης.

Το υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ότι δεν θα προχωρήσει στην εκταμίευση 300 εκατ. δολαρίων που επρόκειτο να καταβληθούν ως αποζημίωση για το έργο του μετρό, εν αναμονή της σχετικής εξέτασης – διαδικασία που, όπως σημείωσε, καθυστερεί λόγω του κυβερνητικού shutdown.

Η σήραγγα του ποταμού Hudson, ύψους 17,2 δισ. δολαρίων, έχει λάβει περισσότερα από 11 δισ. σε ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις και αφορά την επισκευή της υφιστάμενης σήραγγας καθώς και την κατασκευή νέας για την Amtrak και τις προαστιακές γραμμές που συνδέουν το Νιου Τζέρσεϊ με το Μανχάταν.

Τυχόν βλάβη στην υφιστάμενη σήραγγα, η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές από τον τυφώνα Σάντι το 2012, θα παρέλυε τις μετακινήσεις στη μητροπολιτική περιοχή που παράγει το 10% του ΑΕΠ των ΗΠΑ.