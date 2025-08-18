ΗΠΑ: Η Ινδία πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό αργό πετρέλαιο

Οι αγορές ρωσικού αργού πετρελαίου από την Ινδία χρηματοδοτούν τον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία και πρέπει να σταματήσουν. Αυτό σημείωσε ο σύμβουλος εμπορίου του Λευκού Οίκου, Πήτερ Ναβάρο, σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στους βρετανικούς Financial Times, υπογραμμίζοντας ότι το Νέο Δελχί «τώρα φλερτάρει τόσο με τη Ρωσία όσο και με την Κίνα» καθώς και ότι «αν η Ινδία θέλει να αντιμετωπίζεται ως στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ, πρέπει να αρχίσει να συμπεριφέρεται ως τέτοιος».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η χώρα αντιμετωπίζεται άδικα επειδή αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζουν να αγοράζουν προϊόντα από τη Ρωσία.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε επιπλέον δασμό 25% στα ινδικά προϊόντα νωρίτερα αυτό το μήνα, επικαλούμενος τις συνεχιζόμενες αγορές ρωσικού πετρελαίου από το Νέο Δελχί. Η κίνηση αυτή θα αυξήσει τους συνολικούς δασμούς στις εισαγωγές από την Ινδία στο 50%.

«Η Ινδία λειτουργεί ως παγκόσμιο κέντρο διακανονισμού για το ρωσικό πετρέλαιο, μετατρέποντας το πετρέλαιο που υπόκειται σε εμπάργκο σε εξαγωγές υψηλής αξίας, ενώ παράλληλα παρέχει στη Μόσχα τα δολάρια που χρειάζεται», έγραψε ο Ναβάρο.

Ο σύμβουλος είπε, επίσης, ότι οι στενοί δεσμοί της Ινδίας με τη Ρωσία και την Κίνα καθιστούν επικίνδυνη τη μεταφορά προηγμένων αμερικανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων στην Ινδία.

Ξεχωριστά, η Indian Oil Corp IOC.NS, η κορυφαία εταιρεία διύλισης της χώρας, θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο ανάλογα με την οικονομική κατάσταση, δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Anuj Jain, σε συνάντηση αναλυτών τη Δευτέρα.

Ο Jain δήλωσε ότι η επεξεργασία ρωσικού πετρελαίου από την εταιρεία του κατά το τρίμηνο του Ιουνίου ήταν περίπου 24% σε σύγκριση με το μέσο όρο του 22% το 2024/25.

Ανέφερε ότι οι αγορές για το τρίμηνο του Σεπτεμβρίου συνεχίζονταν και ότι οι εκπτώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο κυμαίνονταν από 1,50 δολάρια ανά βαρέλι έως το σημείο αναφοράς του Ντουμπάι.

Οι μακροχρόνιοι αντίπαλοι, Κίνα και Ινδία, ενισχύουν σιωπηλά και προσεκτικά τους δεσμούς τους, με φόντο την απρόβλεπτη προσέγγιση του Τραμπ και προς τις δύο χώρες.

Ο Ινδός πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι, πρόκειται να συναντήσει τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, στο τέλος του μήνα, ενώ ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών, Γουάνγκ Γι, θα επισκεφθεί την Ινδία από τη Δευτέρα για συνομιλίες σχετικά με τα αμφισβητούμενα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών.

Μια προγραμματισμένη επίσκεψη των αμερικανών διαπραγματευτών στο Νέο Δελχί από τις 25 έως τις 29 Αυγούστου ακυρώθηκε, σύμφωνα με πηγή που μίλησε το Σαββατοκύριακο, καθυστερώντας τις συνομιλίες για μια προτεινόμενη εμπορική συμφωνία και διαψεύδοντας τις ελπίδες για ανακούφιση από τους πρόσθετους αμερικανικούς δασμούς στα ινδικά προϊόντα από τις 27 Αυγούστου.