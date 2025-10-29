ΗΠΑ: Η Γερουσία ψήφισε νομοσχέδιο για την κατάργηση των δασμών του Τραμπ κατά της Βραζιλίας

Η Γερουσία των ΗΠΑ, υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων, ψήφισε την Τρίτη νόμο που θα ακυρώσει τους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά της Βραζιλίας, τερματίζοντας την κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης που κήρυξε τον Ιούλιο ως αντίποινα για τη δίωξη του πρώην προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρο, ο οποίος κατηγορήθηκε για απόπειρα πραξικοπήματος.

Στο πρώτο από τα τρία νομοσχέδια για τους δασμούς που αναμένονται στη Γερουσία αυτή την εβδομάδα, οι νομοθέτες ενέκριναν το μέτρο για τη Βραζιλία με 52 ψήφους υπέρ και 48 κατά, με πέντε Ρεπουμπλικάνους να ψηφίζουν υπέρ. Αντίστοιχα, νομοθετικά μέτρα για την κατάργηση των δασμών του Τραμπ στον Καναδά και των δασμών του κατά άλλων χωρών σε όλο τον κόσμο αναμένεται να τεθούν σε ψηφοφορία αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Η ψηφοφορία έστειλε το μέτρο για τη Βραζιλία στο Ρεπουμπλικανικό Κογκρέσο των ΗΠΑ. Οι Ρεπουμπλικανοί του Κογκρέσου έχουν ψηφίσει επανειλημμένα για να μπλοκάρουν τη νομοθεσία που θα τερμάτιζε τους δασμούς του Τραμπ. Η ενέργεια της Γερουσίας έλαβε χώρα ενώ ο Τραμπ βρίσκεται σε πενθήμερο ταξίδι στη Μαλαισία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα και έχει προγραμματίσει να συναντηθεί με τον Κινέζο Σι Τζινπίνγκ για εμπορικές συνομιλίες την Πέμπτη.

Οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει ψευδείς δηλώσεις έκτακτης ανάγκης για να δικαιολογήσει ορισμένους από τους δασμούς του, έχουν δεσμευτεί να επιβάλουν επαναλαμβανόμενες ψηφοφορίες για την ακύρωση των εμπορικών μέτρων, καθώς οι τιμές των επηρεαζόμενων αγαθών και εμπορευμάτων αυξάνονται, βλάπτοντας τους Αμερικανούς καταναλωτές.

«Οι άνθρωποι υποφέρουν. Πληρώνουν περισσότερα για τα τρόφιμα, περισσότερα για τα ρούχα, περισσότερα για την υγειονομική περίθαλψη, περισσότερα για την ενέργεια, περισσότερα για τα οικοδομικά υλικά, λόγω της πολιτικής δασμών του Προέδρου Τραμπ», δήλωσε ο γερουσιαστής Τιμ Κέιν, ο Δημοκρατικός της Βιρτζίνια που συνέταξε το ψήφισμα, στην αίθουσα της Γερουσίας.

Το μέτρο του υποστηρίχθηκε από τους Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές Σούζαν Κόλινς, Μιτς Μακόνελ, Λίζα Μουρκόφσκι, Ραντ Πολ και Τομ Τίλις.

Άλλοι Ρεπουμπλικανοί προειδοποίησαν ότι το νομοσχέδιο θα μπορούσε να υπονομεύσει τις προσπάθειες του Τραμπ να διαπραγματευτεί νέες εμπορικές συμφωνίες με άλλες χώρες.

Βραζιλιάνοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι τα τελευταία 15 χρόνια οι ΗΠΑ έχουν εμπορικό πλεόνασμα 410 δισεκατομμυρίων δολαρίων έναντι της Βραζιλίας. Ωστόσο, η εκτελεστική εντολή του Τραμπ κατηγόρησε τη νοτιοαμερικανική χώρα ότι απειλεί την εθνική ασφάλεια, την εξωτερική πολιτική και την οικονομία των ΗΠΑ, καθώς και ότι «διώκει πολιτικά» τον Μπολσονάρο.

Ο Μπολσονάρο έχει καταδικαστεί για συμμετοχή σε ένοπλη εγκληματική οργάνωση, απόπειρα βίαιης κατάργησης της δημοκρατίας και οργάνωση πραξικοπήματος, και έχει καταδικαστεί σε 27 χρόνια φυλάκισης. Έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη και έχει ασκήσει έφεση κατά της ποινής φυλάκισης στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας.

Ο Τραμπ αύξησε τους δασμούς στις εισαγωγές των περισσότερων βραζιλιάνικων προϊόντων στο 50% και επέβαλε κυρώσεις στον δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βραζιλίας που επιβλέπει την υπόθεση Μπολσονάρο τον Ιούλιο. Ο δικαστής είχε εκδώσει εντάλματα έρευνας και περιοριστικά μέτρα εναντίον του Μπολσονάρο λόγω των ισχυρισμών ότι ζήτησε την παρέμβαση του Τραμπ στην ποινική υπόθεσή του, στην οποία κατηγορήθηκε ότι σχεδίαζε να εμποδίσει τον πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα να αναλάβει τα καθήκοντά του το 2023.

Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο μείωσης των δασμών στη Βραζιλία, υπό τις κατάλληλες συνθήκες.

Τον Απρίλιο, η Γερουσία ψήφισε νόμο για την κατάργηση των δασμών του Τραμπ κατά του Καναδά, αλλά απέρριψε άλλο μέτρο για τον περιορισμό των παγκόσμιων δασμών του. Και τα δύο απορρίφθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώ