ΗΠΑ: Η Εθνοφρουρά ίσως αναπτυχθεί στο Μέμφις ως την Παρασκευή

Ενδεχομένως η Εθνοφρουρά να αναπτυχθεί ως την Παρασκευή στο Μέμφις, μια πόλη που κυβερνάται από τους Δημοκρατικούς στη Ρεπουμπλικανική πολιτεία Τενεσί. Αυτό επεσήμανε χθες, Τρίτη, η επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας στη διάρκεια συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της πόλης.

«Μερικά μέλη της Εθνοφρουράς βρίσκονται ήδη στο Μέμφις (…) αλλά ίσως στις 10 Οκτωβρίου, μέσα σε λίγες ημέρες, θα δούμε την πρώτη ομάδα Εθνοφρουρών να φτάνει στο Μέμφις», διευκρίνισε η Σέρελιν Ντέιβις.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε στις 15 Σεπτεμβρίου διάταγμα για την ανάπτυξη μελών της Εθνοφρουράς στο Μέμφις στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της «εγκληματικότητας», που όπως καταγγέλλει ο ίδιος παρατηρείται στις μεγάλες αμερικανικές πόλεις που κυβερνώνται από Δημοκρατικούς.

Σε αυτή την επιχείρηση «θα συμμετέχουν η Εθνοφρουρά, το FBI» και άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες, είχε διευκρινίσει ο Τραμπ. Συνολικά θα αναπτυχθούν 700 μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Στη διάρκεια ακρόασής της ενώπιον της Γερουσίας χθες, Τρίτη, η υπουργός Δικαιοσύνης, Παμ Μπόντι, διαβεβαίωσε ότι «η Εθνοφρουρά θα βρίσκεται εκεί όπου πρέπει να είναι προκειμένου να εγγυάται την ασφάλεια των Αμερικανών».

Το Σάββατο διαδηλωτές στο Μέμφις είχαν βγει στους δρόμους της πόλης για να διαμαρτυρηθούν για την επικείμενη ανάπτυξη εκεί της Εθνοφρουράς. «Πολεμήστε τη φτώχεια, όχι τους φτωχούς», φώναζαν.

Εν αναμονή αυτής της πιθανής ανάπτυξης στο Μέμφις, περίπου 200 Εθνοφρουροί από το Τέξας έχουν φτάσει κοντά στο Σικάγο. Ενδέχεται να αναπτυχθούν στην πόλη σήμερα, σύμφωνα με αξιωματούχο του στρατού που επικαλούνται οι New York Times.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει χαρακτηρίσει αυτή την πόλη «εμπόλεμη ζώνη» και θέλει να εφαρμόσει εκεί την ίδια λύση που ακολούθησε σε άλλες Δημοκρατικές πόλεις: στρατιώτες στους δρόμους, κάτι πολύ σπάνιο στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ ενέκρινε την ανάπτυξη 700 Εθνοφρουρών στο Σικάγο το περασμένο Σαββατοκύριακο, πυροδοτώντας αντιπαράθεση με τοπικούς αξιωματούχους που ανήκουν στο Δημοκρατικό Κόμμα.

Από την αρχή της δεύτερης θητείας του στην προεδρία, ο Τραμπ έχει στείλει ή έχει απειλήσει να στείλει την Εθνοφρουρά σε δέκα πόλεις, μεταξύ των οποίων η Βαλτιμόρη, η Ουάσινγκτον, η Νέα Ορλεάνη, το Όκλαντ, το Σαν Φρανσίσκο και το Λος Άντζελες.