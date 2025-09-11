ΗΠΑ: Η δολοφονία του Κερκ ωθεί τους Αμερικανούς νομοθέτες να αναπτύξουν στρατηγική «διαρκούς επαγρύπνησης»

Ο Αμερικανός βουλευτής, Ρικ Κρόφορντ, γνώριζε τον κίνδυνο της πολιτικής βίας στις Ηνωμένες Πολιτείες πολύ πριν από τη δολοφονία αυτήν την εβδομάδα του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ και έχει αναπτύξει τη δική του στρατηγική αντιμετώπισης: μια «στάση διαρκούς επαγρύπνησης».

«Πάντα προσπαθώ να διατηρώ υψηλό βαθμό επίγνωσης της κατάστασης, να ξέρω πού μπαίνω και τι συμβαίνει γύρω μου», δήλωσε ο Κρόφορντ, 59 ετών, πρώην τεχνικός εκρηκτικών του Αμερικανικού Στρατού.

Η δολοφονική επίθεση εναντίον του Κερκ σε υπαίθρια εκδήλωση στη Γιούτα την Τετάρτη - την οποία ορισμένοι νομοθέτες, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον, χαρακτηρίζουν «πολιτική δολοφονία» - έχει προκαλέσει σοκ στο πολιτικό σκηνικό των ΗΠΑ, ωθώντας ηγέτες στο Καπιτώλιο να εξετάσουν αύξηση των μέτρων ασφαλείας, καθώς τόσο Ρεπουμπλικάνοι όσο και Δημοκρατικοί αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερες απειλές τα τελευταία χρόνια.

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια των μελών του Κογκρέσου είναι έντονες από την απόπειρα δολοφονίας το 2011 της πρώην Δημοκρατικής βουλευτή Γκάμπι Γκίφορντς στην Αριζόνα και τη σχεδόν θανατηφόρα επίθεση το 2017 εναντίον του Ρεπουμπλικανού βουλευτή Στιβ Σκάλιζ. Η λίστα συνεχίζεται με δύο απόπειρες δολοφονίας πέρυσι εναντίον του πρώην Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τη δολοφονία τον Ιούνιο της Δημοκρατικής βουλευτή στη Μινεσότα Μελίσα Χόρτμαν και του συζύγου της από ένοπλο που προσπάθησε επίσης να σκοτώσει έναν πολιτειακό γερουσιαστή και τη σύζυγό του, καθώς και την εμπρηστική επίθεση τον Απρίλιο στην οικογένεια του Δημοκρατικού Κυβερνήτη της Πενσυλβάνια Τζος Σαπίρο.

«Σε αυτό το σημείο δεν έχει σημασία το πολιτικό χρώμα. Πρόκειται για την έξαρση και το ξέσπασμα της βίας για το οποίο μιλάμε. Και έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που πρέπει πραγματικά να ζητήσουμε από τους ηγέτες μας να ρίξουν τους τόνους», είπε η Δημοκρατική βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ.

Ο βουλευτής Μάικ Μακόλ, που δέχτηκε απειλή θανάτου μετά την ομιλία του στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών το 2016, είπε ότι ο Τζόνσον μίλησε για τη μείωση της πολιτικής ρητορικής κατά τη διάρκεια προσευχής στο Καπιτώλιο την Πέμπτη, ενώ οι βουλευτές ετοιμάζονταν να επιστρέψουν στις περιφέρειές τους.

«Πάντα το ακούς αυτό, σωστά; Και μετά από έναν ή δύο μήνες όλοι το ξεχνάνε», είπε ο Μακόλ. Ο ίδιος ανέφερε ότι ο άνδρας που τον απείλησε συνελήφθη από το FBI και κατηγορήθηκε για αποστολή επιστολής με το μήνυμα: «Θα σου ρίξω μια σφαίρα».

Υψηλό κόστος ασφάλειας

Ο Τζόνσον είπε στους δημοσιογράφους ότι οι ηγέτες του Κογκρέσου πραγματοποιούν μια διεξοδική ανασκόπηση της ασφάλειας, εξετάζοντας τις επιλογές τους μετά τη δολοφονία του Κερκ. Όμως επισήμανε ότι η παροχή πλήρους ασφάλειας και στους 435 βουλευτές της Βουλής θα κόστιζε δισεκατομμύρια δολάρια και θα απαιτούσε την πρόσληψη επιπλέον 5.000 αστυνομικών του Καπιτωλίου.

«Κυριολεκτικά, αυτός είναι ο υπολογισμός», είπε ο Ρεπουμπλικανός από τη Λουιζιάνα. «Δεν είναι δυνατόν».

Η γερουσιαστής Σίνθια Λούμις δήλωσε ότι οι νομοθέτες που εμφανίζονται συχνά στην τηλεόραση χρειάζονται πρόσθετη προστασία, αλλά αρκετοί γερουσιαστές πληρώνουν από την τσέπη τους για ασφάλεια, καθώς οι προϋπολογισμοί των γραφείων τους δεν καλύπτουν το κόστος.

«Δυστυχώς είναι συνηθισμένο», είπε η Ρεπουμπλικανή από το Ουαϊόμινγκ για την κατάσταση με τις απειλές. «Είναι ένα πολύ λυπηρό κομμάτι αυτής της δουλειάς».

Τα μέλη της Βουλής έχουν ανησυχήσει αρκετά ώστε να αξιοποιούν αποζημιώσεις του Κογκρέσου για ενίσχυση της ασφάλειας στα σπίτια τους και έχουν προσθέσει πρώην στελέχη επιβολής του νόμου στο προσωπικό τους για προληπτικούς λόγους.

Ορισμένοι νομοθέτες δήλωσαν ότι διστάζουν να συζητήσουν δημόσια τις απειλές που δέχονται ή τα μέτρα που έχουν λάβει για να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους.

«Δεν θέλω να μιλήσω για το είδος και τη φύση των απειλών που δέχομαι», είπε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Φλουντ, που είχε τραβήξει εθνική προσοχή το καλοκαίρι διοργανώνοντας φορτισμένες συγκεντρώσεις στην περιφέρειά του στη Νεμπράσκα.

Άλλοι νομοθέτες ανέφεραν ότι η ασφάλεια υπήρξε απογοητευτική ακόμη και όταν αντιμετώπισαν προβλήματα.

«Η ηγεσία έχει αυτήν την προστατευτική φούσκα γύρω της», είπε ο βουλευτής Τιμ Μπέρσετ, ο οποίος είπε ότι η ασφάλεια ήταν ανεπαρκής όταν σημειώθηκε απειλή βόμβας στο σπίτι του και πρόσφατα όταν συγκρούστηκε στον δρόμο στην Ουάσινγκτον με έναν διαδηλωτή.

«Πόσες απειλές θανάτου πρέπει να δεχτείς πριν κάνουν κάτι;» είπε ο Ρεπουμπλικανός από το Τενεσί.

Ο Κρόφορντ, Ρεπουμπλικανός από το Άρκανσο που προεδρεύει της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής, σημείωσε ότι οι ανησυχίες για την ασφάλεια στο σημερινό πολιτικό περιβάλλον αφορούν πολύ περισσότερους από τα μέλη του Κογκρέσου ή άλλους πολιτικούς.

«Όλοι οι Αμερικανοί αναρωτιούνται πιθανότατα: τι κάνουμε για να διατηρήσουμε την ασφάλεια και να κρατήσουμε τις οικογένειές μας ασφαλείς;» είπε.