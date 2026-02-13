ΗΠΑ: Η διοίκηση Τραμπ μηνύει το Χάρβαρντ για έγγραφα σχετικά με τις εισαγωγές

Η διοίκηση Τραμπ κατέθεσε μια νέα μήνυση σήμερα σε βάρος του πανεπιστήμιου Χάρβαρντ, κατηγορώντας το ότι δεν συμμορφώθηκε με μια ομοσπονδιακή έρευνα και ζητά την αποστολή εγγράφων που σχετίζονται με τη διαδικασία εισαγωγών.

Συγκεκριμένα, σε μια μήνυση που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Βοστόνη, οι δικηγόροι του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δήλωσαν πως τα έγγραφα που ζητούν θα βοηθήσουν στο να εκτιμηθεί κατά πόσο το Χάρβαρντ συμμορφώνεται με μια απόφαση του 2023 από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ που καθόριζε πως τα προγράμματα εισαγωγής στο πανεπιστήμιο με γνώμονα τη φυλή είναι αντισυνταγματικά.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης λέει ότι άσκησε την αγωγή «αποκλειστικά για να υποχρεώσει το Χάρβαρντ να προσκομίσει έγγραφα σχετικά με οποιαδήποτε εξέταση της φυλής κατά την εισαγωγή» και «δεν κατηγορεί το Χάρβαρντ για οποιαδήποτε μεροληπτική συμπεριφορά, ούτε ζητά χρηματική αποζημίωση ή την ανάκληση της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης».

Εκπρόσωποι του Χάρβαρντ δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα να σχολιάσουν σχετικά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η διοίκησή του επιδιώκει να πάρει 1δισεκατομμύριο δολάρια από το Χάρβαρντ προκειμένου να διευθετήσει έρευνες σχετικά με τις εκπαιδευτικές πολιτικές του, αφού δημοσίευμα ανέφερε πως ο Τραμπ απέσυρε την αξίωσή του για αποζημιώσεις από το πανεπιστήμιο της Ivy League.

Το Χάρβαρντ βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρείας εκστρατείας της κυβέρνησης για την αξιοποίηση της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης με σκοπό την επιβολή αλλαγών στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ, τα οποία, σύμφωνα με τον Τραμπ, είναι επηρεασμένα από αντισημιτικές και «ριζοσπαστικές αριστερές» ιδεολογίες.

Η κυβέρνηση ακύρωσε εκατοντάδες επιχορηγήσεις που είχαν δοθεί σε ερευνητές του Χάρβαρντ με το σκεπτικό ότι το πανεπιστήμιο δεν έκανε αρκετά για να αντιμετωπίσει την παρενόχληση Εβραίων φοιτητών στην πανεπιστημιούπολη του, γεγονός που ώθησε το Χάρβαρντ να καταθέσει μήνυση.