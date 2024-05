ΗΠΑ: Η αστυνομία εκκένωσε καταυλισμό σε ένα πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον (vid)

Οι δυνάμεις επιβολής του νόμου εκκένωσαν σήμερα νωρίς το πρωί έναν φιλοπαλαιστινιακό καταυλισμό στο πανεπιστήμιο George Washington, στην αμερικανική πρωτεύουσα και προχώρησαν σε συλλήψεις, ανακοίνωσε η αστυνομία σε ένα δελτίο τύπου.

Κάνοντας λόγο για «μια σταδιακή κλιμάκωση», η αστυνομία της πόλης εξήγησε ότι επιχείρησε αρχικά να «εκτονώσει τις εντάσεις» προτού επέμβει.

Γύρω στις 04.00 το πρωί τοπική ώρα, αστυνομικοί επενέβησαν στην πανεπιστημιούπολη και έκαναν χρήση σπρέι πιπεριού εναντίον των διαδηλωτών, όπως μεταδίδει το φοιτητικό μέσο ενημέρωσης GW Hatchet, προχωρώντας σε δεκάδες συλλήψεις.

The encampment at George Washington University has been cleared by the Metropolitan Police Department. Police went in around 3:30 am.



37 adults and 1 juvenile arrested.



4 arrests for assault of a police officer.



Everyone charged with unlawful entry. pic.twitter.com/WktrGxwxd1