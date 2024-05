ΕΕ: «Ναι» στη χρήση των εσόδων από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την Ουκρανία

Οι πρεσβευτές της ΕΕ συμφώνησαν επί της αρχής στα μέτρα σχετικά με τη χρήση των έκτακτων εσόδων που προκύπτουν από τα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας που έχουν δεσμευτεί από την ΕΕ για την άμυνα της Ουκρανίας, ανέφερε την Τετάρτη η βελγική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Τα χρήματα, αναφέρει με ανάρτηση της στο X η βελγική προεδρία, «τα χρήματα θα χρησιμεύσουν για την υποστήριξη της ανάκαμψης και της στρατιωτικής άμυνας της Ουκρανίας στο πλαίσιο της ρωσικής επιθετικότητας».

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει τώρα να εγκρίνουν το κείμενο που προβλέπει ότι το 90% των εσόδων θα πηγαίνει σε ένα ταμείο που θα διαχειρίζεται η ΕΕ για τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, ενώ το υπόλοιπο 10% θα χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη του Κιέβου με άλλους τρόπους, δήλωσαν τέσσερις διπλωματικές πηγές της ΕΕ στο Reuters.

Η Ομάδα των Επτά (G7) πάγωσε ρωσικά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων αμέσως μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022. Έκτοτε, η ΕΕ και άλλες χώρες της G7 συζητούν έντονα για το πώς και αν θα χρησιμοποιήσουν τα κεφάλαια για να βοηθήσουν την Ουκρανία.

Νωρίτερα φέτος, οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν να δεσμεύσουν τα έκτακτα έσοδα για την Ουκρανία, εκτιμώντας ότι θα ανέλθουν σε 15-20 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2027. Αυτό περιλαμβάνει περίπου 3 δισ. ευρώ φέτος, από τα οποία το πρώτο 1 δισ. θα μπορούσε να εκταμιευθεί ήδη από τον Ιούλιο, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτησε την επίτευξη της καταρχήν συμφωνίας. Μέσω του «Χ», η πρόεδρος της Επιτροπής δήλωσε: «Χαιρετίζω τη σημερινή πολιτική συμφωνία σχετικά με την πρότασή μας να χρησιμοποιήσουμε τα έσοδα από τα ακινητοποιημένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την Ουκρανία. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει ισχυρότερο σύμβολο και μεγαλύτερη χρήση αυτών των χρημάτων από το να γίνει η Ουκρανία και όλη η Ευρώπη ένα ασφαλέστερο μέρος για να ζεις».

