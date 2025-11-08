Σε δημόσιες δηλώσεις του την Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε τον ρόλο που είχε σε μια σειρά από πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις στη Νέα Υόρκη, τη Βιρτζίνια και το Νιου Τζέρσεϊ, οι οποίες εξελίχθηκαν με αρνητικό πρόσημο για τους Ρεπουμπλικάνους.

«Παρακολούθησα αυτές τις εκλογές, στις οποίες δεν είχα μεγάλη ανάμειξη», είπε ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, δίπλα στον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν.

Όπως και να θέλει να χαρακτηρίσει τον ρόλο στις εκλογές της περασμένης Τρίτης, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε μεγάλο βαθμό αφορούσαν και τον ίδιο. Στην πραγματικότητα, τα αποτελέσματα φαίνεται να είναι περισσότερο μια έμμεση επίπληξη προς τον Τραμπ από οποιαδήποτε άλλη προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση που δεν συμπεριλαμβανόταν στο ψηφοδέλτιο.

Ίσως ένα από τα μεγαλύτερα διδάγματα αυτής της εβδομάδας είναι ότι η αντι-Τραμπ ψήφος φαίνεται πιο ισχυρή από ποτέ.



Σε δημοσκόπηση του CNN που δημοσιεύθηκε στις αρχές της εβδομάδας, το 41% ​​των ψηφοφόρων δήλωσαν ότι αν ψήφιζαν σήμερα για το Κογκρέσο, η ψήφος τους θα έδειχνε την αντίθεσή τους στον Τραμπ, ενώ μόνο το 21% εξέφρασε την υποστήριξή του στον Τραμπ. Δηλαδή, το ποσοστό κατά του Τραμπ είναι περίπου διπλάσιο.

Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Αν και οι μη δημοφιλείς πρόεδροι δεν είναι ακριβώς σπάνιοι στις μέρες μας, αυτή ήταν στην πραγματικότητα η μεγαλύτερη τέτοια διαφορά στις δημοσκοπήσεις του CNN σχεδόν τα τελευταία 20 χρόνια.

Η τελευταία φορά που διπλάσιοι ψηφοφόροι θεώρησαν την ψήφο τους σε μη προεδρικές εκλογές ως αντίθετη προς τον πρόεδρο ήταν το 2006. Τότε, το 36% των ψηφοφόρων δήλωναν αντίθετοι προς τον Τζορτζ Μπους του νεότερου, ενώ μόλις ένα 15% εκφράστηκε υπέρ του. Οι Ρεπουμπλικάνοι ηττήθηκαν σε εκείνες τις εκλογές.

Παράλληλα, η διαφορά μεταξύ των ψήφων κατά και υπέρ του Τραμπ στις πολιτείες της Βιρτζίνια και του Νιου Τζέρσεϊ ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από ό,τι ήταν σε εθνικό επίπεδο στις ενδιάμεσες εκλογές του 2018 είτε του 2022, όταν και στις δύο περιπτώσεις ήταν γύρω στις 12 μονάδες.

Μπορεί οι δύο πολιτείες να θεωρούνται «δημοκρατικές», όμως το Νιου Τζέρσεϊ είναι μια περιοχή που ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του προσπάθησαν να παρουσιάσουν ως μια πολιτεία που βρίσκεται σε διαδικασία «ρεπουμπλικανοποίησης».

Μόλις 1 στους 5 ψηφοφόρους του ρεπουμπλικανικού κόμματος δήλωσε σε δημοσκόπηση του CNN πριν από τις εκλογές ότι θα υποστήριζε τον Τραμπ. Το ποσοστό ήταν ακόμη μικρότερο από ό,τι στο Νιου Τζέρσεϊ και τη Βιρτζίνια την ημέρα των εκλογών, σύμφωνα με τα exit polls του CNN.