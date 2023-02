ΗΠΑ: Εκτροχιασμός τραίνου με χημικά - Εκκενώθηκε περιοχή με 2.000 κατοίκους

Χιλιάδες Αμερικανοί που διαμένουν κοντά στο σημείο του εκτροχιασμού αμαξοστοιχίας που μετέφερε χημικά στις βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους σήμερα, τέσσερις ημέρες μετά το συμβάν, καθώς οι αρχές δεν το επιτρέπουν ακόμη.

Οι σιδηροδρομικές αρχές προχώρησαν πράγματι τη Δευτέρα σε "ελεγχόμενες" απορρίψεις χλωριούχου βινυλίου, ενός χημικού προϊόντος καρκινογόνου και εξαιρετικά εύφλεκτου που χρησιμοποιείται στην κατασκευή του πλαστικού, από τα βαγόνια που εξακολουθούν να φλέγονται.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης αυτής, μια έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 4.30 μ.μ. τοπική ώρα στην περιοχή του Ιστ Παλεστάιν, στην Πολιτεία του Οχάιο, κοντά στα σύνορα με την Πενσυλβάνια όπου σημειώθηκε το ατύχημα, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο η Σάντι Μάκεϊ, εκπρόσωπος της τοπικής υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Οι αναθυμιάσεις θα μπορούσαν ενδεχομένως να είναι "θανατηφόρες" εάν "εισπνευσθούν", είχε δηλώσει χθες Δευτέρα η εταιρία σιδηροδρομικών μεταφορών Norfolk Southern σε δελτίο Τύπου.

Για τους σχεδόν 2.000 κατοίκους, ή σχεδόν τον μισό πληθυσμό του Ιστ Παλεστάιν, σε ακτίνα μεταξύ 1,5 και 3,2 χιλιομέτρων από τον τόπο του ατυχήματος, εξακολουθεί να ισχύει από το Σαββατοκύριακο η εντολή εκκένωσης της περιοχής.

Authorities warned of a potential "major explosion" following a train derailment in Ohio. https://t.co/NJDNyaCiqd pic.twitter.com/v7RrU9Omrd