ΗΠΑ: Φωτιά στο αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford - Δύο ναύτες τραυματίες

Δύο Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν όταν ξέσπασε φωτιά στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford, η οποία δεν συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν, ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός.

On March 12, USS Gerald R. Ford (CVN 78) experienced a fire that originated in the ship’s main laundry spaces. The cause of the fire was not combat-related and is contained.



There is no damage to the ship’s propulsion plant, and the aircraft carrier remains fully operational.… — U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) March 12, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σήμερα εκδηλώθηκε πυρκαγιά στον χώρο των πλυντηρίων του αεροπλανοφόρου, η οποία έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο. Δύο ναύτες λαμβάνουν ιατρική βοήθεια για τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους και η κατάστασή τους κρίνεται σταθερή.

«Δεν προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο πρόωσης του πλοίου, το οποίο παραμένει πλήρως λειτουργικό», πρόσθεσε ο στρατός.

Το αεροπλανοφόρο συμμετέχει στις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν και επί του παρόντος βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα.