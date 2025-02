Ελ Σαλβαδόρ σε Ρούμπιο: Πρότεινε να μεταφέρονται εγκληματίες από τις ΗΠΑ στις φυλακές του

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε «πολύ γενναιόδωρη» την πρόταση του προέδρου του Ελ Σαλβαδόρ, του Ναγίμπ Μπουκέλε, να μεταφερθούν σε σαλβαδοριανές φυλακές «επικίνδυνοι εγκληματίες» από τις ΗΠΑ.

Ο Ρούμπιο είπε ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσει αυτήν την προσφορά. Η επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας συναντήθηκε με τον Μπουκέλε την Δευτέρα. «Καμία χώρα δεν έκανε ποτέ μια τέτοια προσφορά φιλίας», είπε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ περιγράφοντας την προσφορά ως «την πιο πρωτοφανή και εξαιρετική μεταναστευτική συμφωνία οπουδήποτε στον κόσμο».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Σαλβαδοριανός πρόεδρος ανέφερε στη συνέχεια ότι πρόσφερε στις ΗΠΑ «την ευκαιρία να αναθέσουν σε εξωτερικούς συνεργάτες ένα μέρος του σωφρονιστικού συστήματός τους». Όπως ανέφερε σε δημοσιογράφους ο Μπουκέλε, έχει προσφερθεί να στεγάσει «επικίνδυνους Αμερικανούς εγκληματίες» που βρίσκονται επί του παρόντος υπό κράτηση στις ΗΠΑ στις φυλακές της χώρας του, «συμπεριλαμβανομένων εκείνων της αμερικανικής υπηκοότητας και των νόμιμων κατοίκων».

Σε ανάρτησή του ο Ίλον Μασκ χαρακτήρισε την πρόταση του Ελ Σαλβαδόρ ως «υπέροχη ιδέα».

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε αργότερα στο Associated Press ότι η κυβέρνηση του Τραμπ δεν έχει άμεσα σχέδια να απελάσει Αμερικανούς πολίτες, αλλά χαρακτήρισε την προσφορά του Μπουκέλε ως σημαντική.

Η Λέτι Βολπ, καθηγήτρια νομικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϋ, η οποία ειδικεύεται στο μεταναστευτικό δίκαιο, είπε στο CNN ότι «οι ΗΠΑ απαγορεύεται απολύτως να απελαύνουν πολίτες των ΗΠΑ, είτε είναι έγκλειστοι είτε όχι».

Σύμφωνα με τον Guardian, o Μπουκέλε έχτισε τη «mega-φυλακή» - τη μεγαλύτερη φυλακή στην Αμερική - το 2023 για να στεγάσει μέλη συμμοριών που έχει φυλακίσει από τότε που κήρυξε κατάσταση έκακτης ανάγκης το 2022 λόγω της αυξανόμενης βίας από τις συμμορίες.

Από το 2022, ο Μπουκέλε έχει φυλακίσει περισσότερους από 80.000 ανθρώπους - περίπου το 1,25% του ενήλικου πληθυσμού της χώρας - ως μέρος της σαρωτικής καταστολής των συμμοριών του Ελ Σαλβαδόρ.

Όμως, ενώ το ποσοστό εγκληματικότητας στη χώρα έχει μειωθεί, οι επικριτές υποστηρίζουν ότι αυτή η προσέγγιση διαβρώνει το Κράτος Δικαίου, έχει οδηγήσει στην άδικη φυλάκιση πολλών αθώων ανθρώπων και ότι το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη αγνοείται όλο και περισσότερο.

El Salvador's government moved thousands of suspected gang members to a newly opened ‘mega prison,’ the latest step in a controversial crackdown on crime that has caused the Central American nation's prison population to soar https://t.co/IUL4xjinr5 pic.twitter.com/c7pYyNASBR