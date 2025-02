ΗΠΑ: Εξετάζουν τη μεταγωγή κρατουμένων στις φυλακές «κολαστήρια» του Ελ Σαλβαδόρ (vid)

Ο σαλβαδοριανός πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε εισηγήθηκε τη Δευτέρα (04/02) η χώρα του να υποδεχτεί κρατούμενους στις ΗΠΑ έναντι χρηματικού αντιτίμου, ιδέα που εξήρε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στη συνάντηση που είχε μαζί του στο Σαν Σαλβαδόρ.

«Προτείναμε στις ΗΠΑ (σ.σ. να προχωρήσουν σε) εξωτερική ανάθεση (outsourcing) μέρους του σωφρονιστικού συστήματός τους», ανέφερε μέσω X ο αρχηγός του σαλβαδοριανού κράτους, γνωστός για την εξαιρετικά σκληρή στάση του έναντι της εγκληματικότητας.

«Η αμοιβή θα είναι σχετικά χαμηλή για τις ΗΠΑ αλλά σημαντική για εμάς και θα μας επιτρέψει να κάνουμε βιώσιμο όλο το σύστημα των φυλακών μας», πρόσθεσε ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ.

Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, η πρόταση αυτή άνευ προηγουμένου συμπεριλαμβάνει «Αμερικανούς υπηκόους και ανθρώπους με άδεια παραμονής» στις ΗΠΑ.

«Καμιά άλλη χώρα δεν είχε κάνει ποτέ τέτοια φιλική προσφορά», σημείωσε ο νέος επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας μετά την τρίωρη συνάντησή του με τον Μπουκέλε. «Του είμαστε βαθιά ευγνώμονες. Μίλησα με τον πρόεδρο (Ντόναλντ) Τραμπ», πρόσθεσε.

Ο κ. Ρούμπιο αναφέρθηκε ιδίως σε μέλη συμμοριών από τη Λατινική Αμερική, όπως για παράδειγμα η Μάρα Σαλβατρούτσα (MS-13) από το Ελ Σαλβαδόρ, ή η Tren de Aragua από τη Βενεζουέλα, που δρουν στις ΗΠΑ. Κάποια έχουν την αμερικανική εθνικότητα.

Οι δηλώσεις του κ. Ρούμπιο μοιάζουν να παραβλέπουν το γεγονός ότι με βάση την τρέχουσα νομοθεσία στις ΗΠΑ, δεν επιτρέπεται η απέλαση Αμερικανών σε κράτη του εξωτερικού.

Ο Τραμπ έχει ανακοινώσει πως εννοεί να τερματίσει το δικαίωμα του εδάφους (την αυτόματη απόκτηση της υπηκοότητας οποιουδήποτε παιδιού γεννιέται στις ΗΠΑ) και συνεχίζει την εκστρατεία μαζικών απελάσεων παράτυπων μεταναστών.

Έχει πει μάλιστα πως έχει σκοπό περίπου 30.000 μετανάστες να μεταφερθούν σε διαβόητη στρατιωτική φυλακή στην αμερικανική ναυτική βάση στον Κόλπο Γουαντάναμο, στην Κούβα.

Ο Μπουκέλε επανεξελέγη στην προεδρία του Ελ Σαλβαδόρ - αφού παρέκαμψε τη συνταγματική απαγόρευση των συναπτών θητειών στο κορυφαίο αξίωμα - με το 80% των ψήφων πέρυσι, κυρίως χάρη στον «πόλεμο» που κήρυξε στις συμμορίες. Η εκστρατεία αυτή, που του χάρισε τεράστια δημοτικότητα, μείωσε σε εντυπωσιακό βαθμό την εγκληματικότητα, ωστόσο επικρίνεται έντονα από οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Την περασμένη χρονιά επίσης, εγκαινίασε τη μεγαλύτερη φυλακή στη Λατινική Αμερική, κοντά στην Τεκολούκα, κάπου 75 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Σαν Σαλβαδόρ.

Στη φυλακή, με ονομαστική χωρητικότητα 40.000 θέσεων, κρατούνται το τρέχον διάστημα κάπου 15.000 άνθρωποι, κατά εκτιμήσεις.

El Salvador's government moved thousands of suspected gang members to a newly opened ‘mega prison,’ the latest step in a controversial crackdown on crime that has caused the Central American nation's prison population to soar https://t.co/IUL4xjinr5 pic.twitter.com/c7pYyNASBR