ΗΠΑ: Έτοιμες να ανοίξουν και πάλι την πρεσβεία τους στο Μινσκ

Ο Τζον Κόουλ, εκπρόσωπος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ενημέρωσε την Πέμπτη (11/9) τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν να ανοίξουν και πάλι την πρεσβεία τους στο Μινσκ και να ομαλοποιήσουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Belta. Παράλληλα, ο Κόουλ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον αίρει τις κυρώσεις στην κρατική λευκορωσική αεροπορική εταιρεία Belavia.

Οι ΗΠΑ είχαν κλείσει την πρεσβεία τους στο Μινσκ τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν χρησιμοποίησε τη Λευκορωσία ως ορμητήριο για να στείλει δεκάδες χιλιάδες στρατεύματα στη γειτονική Ουκρανία.

Νωρίτερα την Πέμπτη, ο Αλ. Λουκασένκο είχε δώσει χάρη σε 52 κρατούμενους, κατόπιν αιτήματος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι ήδη έχουν φύγει από χώρα με κατεύθυνση τη Λιθουανία. Από αυτούς, 14 είναι ξένοι πολίτες, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί για εγκλήματα όπως κατασκοπεία, εξτρεμισμός και τρομοκρατία. Ανάμεσά τους ήταν έξι Λιθουανοί, ένας Γάλλος πολίτης, ένας Βρετανός και δύο από τη Λετονία, την Πολωνία και τη Γερμανία, ανέφερε το Belta.

«Η εθνική αεροπορική εταιρεία της Λευκορωσίας, Belavia, θα τύχει ελάφρυνσης των κυρώσεων μετά την απελευθέρωση κρατουμένων και την εποικοδομητική συνεργασία, δήλωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Βίλνιους, επικαλούμενη τον Τζον Κόουλ. «Το περιορισμένο πακέτο ελάφρυνσης θα επιτρέψει στην Belavia να συντηρήσει και να αγοράσει εξαρτήματα για τον υπάρχοντα στόλο της, ο οποίος περιλαμβάνει αεροσκάφη Boeing», σημείωσε ο εκπρόσωπος της πρεσβείας.