ΗΠΑ: Επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος της Wagner

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν σήμερα πρόσθετες κυρώσεις σε βάρος της ρωσικής ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Wagner, η οποία, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, έχει βοηθήσει τον ρωσικό στρατό στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι χαρακτήρισε την Wagner ως «σημαντική διεθνή εγκληματική οργάνωση» στο πλαίσιο δράσης που στοχεύει δεκάδες άτομα και οντότητες σε μια προσπάθεια να υποβαθμίσει την ικανότητα της Ρωσίας να διεξάγει τον πόλεμο.

"Το προσωπικό της Wagner έχει εμπλακεί σε ένα συνεχές μοτίβο σοβαρής εγκληματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων μαζικών εκτελέσεων, βιασμών, απαγωγών παιδιών και σωματικής κακοποίησης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΚΑΔ) και το Μάλι", ανέφερε το Υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του.

Η Ουάσινγκτον «παγώνει» όλα τα περιουσιακά στοιχεία που μπορεί να έχει η Wagner στις ΗΠΑ και απαγορεύει στους Αμερικανούς να παρέχουν κεφάλαια, αγαθά ή υπηρεσίες στην ομάδα.

Το υπουργείο Οικονομικών επέβαλε επίσης πρόσθετες κυρώσεις στην οργάνωση στο πλαίσιο άλλου εκτελεστικού διατάγματος, κατηγορώντάς την ότι είναι υπεύθυνη ή συνυπεύθυνη για τη στοχοποίηση γυναικών, παιδιών ή αμάχων, μεταξύ άλλων μέσω αναγκαστικών εκτοπίσεων, επιθέσεων σε νοσοκομεία και άλλων συμπεριφορών σε σχέση με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

Η Ουάσινγκτον όρισε επίσης άλλες οντότητες που κατηγορεί ότι υποστηρίζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της οργάνωσης, συμπεριλαμβανομένης της Joint Stock Company Terra Tech με έδρα τη Ρωσία και του Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. με έδρα την Κίνα. LTD, και στοχοποίησε οντότητες και άτομα που συνδέονται με το αμυντικό βιομηχανικό σύμπλεγμα της Ρωσίας.

"Οι σημερινές διευρυμένες κυρώσεις κατά της Wagner, καθώς και οι νέες κυρώσεις κατά των συνεργατών της και άλλων εταιρειών που επιτρέπουν το ρωσικό στρατιωτικό σύμπλεγμα, θα εμποδίσουν περαιτέρω την ικανότητα του Πούτιν να οπλίσει και να εξοπλίσει την πολεμική του μηχανή", ανέφερε στην ανακοίνωση η υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου για θέματα εθνικής ασφάλειας Τζον Κίρμπι δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στρέφεται όλο και περισσότερο κατά της Wagner για στρατιωτική υποστήριξη, προκαλώντας κάποιες εντάσεις στη Μόσχα.

"Βλέπουμε ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών, ότι οι εντάσεις μεταξύ της Wagner και του ρωσικού υπουργείου Άμυνας αυξάνονται", δήλωσε. "Η Wagner γίνεται ένα αντίπαλο κέντρο εξουσίας για τον ρωσικό στρατό και άλλα ρωσικά υπουργεία".

Είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν ότι η οργάνωση έχει σήμερα περίπου 50.000 προσωπικό που έχει αναπτυχθεί στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων 10.000 συμβασιούχων και 40.000 καταδίκων που έχουν προσληφθεί από ρωσικές φυλακές.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ κατονόμασε την Πέμπτη επίσης δεκάδες οντότητες και φυσικά πρόσωπα, στοχοποιώντας μεταξύ άλλων εκείνους που συνδέονται με τον όμιλο Wagner και τον ιδιοκτήτη του, Γιεβγκένι Πιργκόζιν , καθώς και κυβερνητικούς αξιωματούχους και όσους έχουν δεσμούς με το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα της Ρωσίας.

