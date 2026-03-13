ΗΠΑ: Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος 4 Αμερικανών από την πτώση αεροπλάνου στο Ιράκ
AP Photo/Hiro Komae
AP Photo/Hiro Komae

ΗΠΑ: Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος 4 Αμερικανών από την πτώση αεροπλάνου στο Ιράκ

13/03/2026 • 11:39 / Τελευταία Ενημέρωση: 12:00
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
13/03/2026 • 11:39 / Τελευταία Ενημέρωση: 12:00
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Τουλάχιστον 4 Αμερικανοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους από την πτώση ενός ανεφοδιαστικού αεροσκάφους KC-135 της Πολεμικής Αεροπορίας που κατέπεσε στο Ιράκ την Πέμπτη, ανακοίνωσε την Παρασκευή η CENTCOM, εν μέσω του πολέμου με το Ιράν.

Δύο ακόμα από τα μέλη του εξαμελούς πληρώματος αγνοούνται, σύμφωνα με την CENTCOM. 

 Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν πως «οι συνθήκες του συμβάντος βρίσκονται υπό έρευνα. Ωστόσο, η απώλεια του αεροσκάφους δεν οφείλεται σε εχθρικά πυρά ή φιλικά πυρά».

Σημειώνεται πως από τις 28 Φεβρουαρίου και την έναρξη του πολέμου με το Ιράν οι Αμερικανοί στρατιώτες που έχουν χάσει τη ζωή τους υπολογίζονται σε τουλάχιστον 11 ενώ περίπου 150 ακόμα έχουν τραυματιστεί.  

Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΗΠΑ
ΙΡΑΝ