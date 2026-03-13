ΗΠΑ: Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος 4 Αμερικανών από την πτώση αεροπλάνου στο Ιράκ

Τουλάχιστον 4 Αμερικανοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους από την πτώση ενός ανεφοδιαστικού αεροσκάφους KC-135 της Πολεμικής Αεροπορίας που κατέπεσε στο Ιράκ την Πέμπτη, ανακοίνωσε την Παρασκευή η CENTCOM, εν μέσω του πολέμου με το Ιράν.

Δύο ακόμα από τα μέλη του εξαμελούς πληρώματος αγνοούνται, σύμφωνα με την CENTCOM.

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν πως «οι συνθήκες του συμβάντος βρίσκονται υπό έρευνα. Ωστόσο, η απώλεια του αεροσκάφους δεν οφείλεται σε εχθρικά πυρά ή φιλικά πυρά».

Four Confirmed Deceased in Loss of U.S. KC-135 Over Iraq



TAMPA, Fla. – At approximately 2 pm ET on March 12, a U.S. KC-135 refueling aircraft went down in western Iraq. Four of six crew members on board the aircraft have been confirmed deceased as rescue efforts continue.



The… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 13, 2026

Σημειώνεται πως από τις 28 Φεβρουαρίου και την έναρξη του πολέμου με το Ιράν οι Αμερικανοί στρατιώτες που έχουν χάσει τη ζωή τους υπολογίζονται σε τουλάχιστον 11 ενώ περίπου 150 ακόμα έχουν τραυματιστεί.