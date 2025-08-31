ΗΠΑ: Επιβάλλεται από 1η Οκτωβρίου νέο τέλος βίζας ύψους 250 δολαρίων για τους ταξιδιώτες

Ένα νέο «τέλος βίζας» ύψους 250 δολαρίων για ταξιδιώτες προς τις Ηνωμένες Πολιτείες κινδυνεύει να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στη προβληματική τουριστική βιομηχανία, καθώς οι αφίξεις από το εξωτερικό συνεχίζουν να μειώνονται λόγω της καταστολής της μετανάστευσης από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και της εχθρότητας προς πολλές ξένες χώρες.

Τα ταξίδια από το εξωτερικό προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 3,1% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, φτάνοντας τα 19,2 εκατομμύρια επισκέπτες, σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Ήταν ο πέμπτος συνεχόμενος μήνας μείωσης φέτος, παρά τις προσδοκίες ότι το 2025 οι εισερχόμενοι επισκέπτες θα ξεπεράσουν τα 79,4 εκατομμύρια, το επίπεδο πριν από την πανδημία.

Το νέο τέλος βίζας, που θα τεθεί σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου, προσθέτει επιπλέον κόστος για ταξιδιώτες από χώρες που δεν έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση βίζας, όπως το Μεξικό, η Αργεντινή, η Ινδία, η Βραζιλία και η Κίνα. Η χρέωση αυξάνει το συνολικό κόστος βίζας στα 442 δολάρια, ένα από τα υψηλότερα στον κόσμο, σύμφωνα με την US Travel Association.

«Οποιαδήποτε τριβή προσθέσουμε στην εμπειρία του ταξιδιώτη θα μειώσει τον όγκο των ταξιδιών», δήλωσε ο Gabe Rizzi, Πρόεδρος της Altour, παγκόσμιας εταιρείας διαχείρισης ταξιδιών. «Καθώς τελειώνει το καλοκαίρι, αυτό θα γίνει πιο πιεστικό ζήτημα και θα πρέπει να συνυπολογίσουμε τα τέλη στους ταξιδιωτικούς προϋπολογισμούς και τα έγγραφα».

Οι δαπάνες των διεθνών επισκεπτών στις ΗΠΑ προβλέπεται να μειωθούν κάτω από τα 169 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος, από 181 δισεκατομμύρια το 2024, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού.

Το τέλος βίζας ενισχύει μια αρνητική αντίληψη για τις ΗΠΑ υπό τον Τραμπ, καθώς οι μεταναστευτικές πολιτικές, οι περικοπές στην ξένη βοήθεια και οι υψηλοί δασμοί έχουν μειώσει την ελκυστικότητα της χώρας, ακόμη και με μεγάλα γεγονότα όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026 και οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λος Άντζελες 2028 στον ορίζοντα.

Η κυβέρνηση Τραμπ πρότεινε πρόσφατα κανονισμό για την αυστηροποίηση της διάρκειας θεωρήσεων για φοιτητές, πολιτιστικούς επισκέπτες και μέλη των μέσων ενημέρωσης. Τον Αύγουστο, ανακοινώθηκε πιλοτικό πρόγραμμα που θα απαιτεί εγγυήσεις έως 15.000 δολάρια για ορισμένες τουριστικές και επαγγελματικές βίζες, για περιορισμό της παραμονής πέραν της βίζας, διάρκειας περίπου ενός έτους.

Η Tourism Economics προέβλεψε τον Δεκέμβριο του 2024 ότι τα διεθνή ταξίδια προς τις ΗΠΑ θα αυξηθούν κατά περισσότερο από 10% το 2025. Αντίθετα, σύμφωνα με τον Aran Ryan, διευθυντή βιομηχανικών σπουδών της Tourism Economics, φαίνεται ότι θα μειωθούν κατά 3%. «Το βλέπουμε ως διαρκή οπισθοδρόμηση», ανέφερε ο Ryan.

Το νέο τέλος βίζας πλήττει κυρίως χώρες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής. Από τον Μάιο, τα ταξίδια από το Μεξικό προς τις ΗΠΑ αυξήθηκαν σχεδόν κατά 14% το 2025, ενώ οι αφίξεις από Αργεντινή και Βραζιλία αυξήθηκαν κατά 20% και 4,6% αντίστοιχα.

Οι αφίξεις από Κεντρική Αμερική αυξήθηκαν κατά 3% και από Νότια Αμερική κατά 0,7%, σε αντίθεση με μείωση 2,3% από τη Δυτική Ευρώπη.

Στην Κίνα, οι αφίξεις παραμένουν υποτονικές, με τον Ιούλιο να καταγράφει 53% χαμηλότερα επίπεδα από το 2019. Το τέλος βίζας απειλεί επίσης τα ταξίδια από την Ινδία, όπου οι επισκέψεις μειώθηκαν κατά 2,4% φέτος λόγω μείωσης σχεδόν 18% των φοιτητών.

Για ορισμένους, η αύξηση των τελών αποτελεί ένα ακόμη κόστος σε ήδη ακριβό ταξίδι στις ΗΠΑ. «Οι ΗΠΑ ήταν πάντα επιλεκτικές με τους επισκέπτες τους. Αν η οικονομική σας κατάσταση δεν είναι στο ύψος των περιστάσεων, η απόκτηση βίζας είναι ούτως ή άλλως δύσκολη», δήλωσε η Σου Σου, ιδρύτρια της κινεζικής Moment Travel στο Τσενγκντού.

Καθώς οι ξένοι επισκέπτες αντιμετωπίζουν υψηλότερα τέλη εισόδου, οι Αμερικανοί ταξιδιώτες ανησυχούν για αυστηρότερες απαιτήσεις στο εξωτερικό, δήλωσε ο James Kitchen, ιδιοκτήτης του Seas 2 Day & Travel. «Οι ταξιδιώτες έχουν εκφράσει ανησυχία σχετικά με τα αμοιβαία τέλη που ενδέχεται να επιβληθούν τους επόμενους μήνες», πρόσθεσε.