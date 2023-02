ΗΠΑ: Ένοπλος πυροβόλησε και σκότωσε έξι ανθρώπους στο Μισισίπι

Ένας ένοπλος άνοιξε πυρ και σκότωσε έξι ανθρώπους στην κοινότητα Αρκαμπάτλα του Μισισίπι, μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό NBC5, που επικαλείται τον σερίφη της κομητείας Τέιτ, τον Μπραντ Λανς, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ένας άνδρας πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε μέσα σε ένα κατάστημα της Αρκαμπάτλα ενώ μια γυναίκα δέχτηκε επίθεση μέσα στο σπίτι της. Ο σύζυγός της τραυματίστηκε, αλλά δεν έχει διευκρινιστεί αν ο δράστης τον πυροβόλησε.

