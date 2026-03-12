ΗΠΑ: Νεκρός ο δράστης που εισέβαλε σε συναγωγή στο Μίσιγκαν και πυροβολούσε

Ο ένοπλος που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε συναγωγή του Γουέστ Μπλούμφιλντ του Μίσιγκαν, έπεσε νεκρός κατά την ανταλλαγή πυρών με τους φύλακες, όπως μεταδίδουν τα δίκτυα CNN και Fox News που επικαλούνται πηγές από την τοπική αστυνομική διεύθυνση.

Ο τοπικός σερίφης ανέφερε ότι δεν υπάρχουν τραυματίες μεταξύ των παιδιών και του προσωπικού στη συναγωγή.

Ο δράστης της επίθεσης οδήγησε το όχημά του στην είσοδο της συναγωγής, είπε αστυνομικός στο CNN. Ακολούθησε σφοδρή ανταλλαγή πυρών με τους φύλακες κατά τη διάρκεια της οποίας ο ένοπλος σκοτώθηκε.

🚨 DEVELOPING: CAR CRASHES INTO JEWISH SYNAGOGUE IN MICHIGAN - ACTIVE SHOOTER REPORTED



• Vehicle deliberately driven into Temple Israel in West Bloomfield, Michigan, officials say

• Reports indicate shots were fired after the crash

• The vehicle caught fire after striking the… pic.twitter.com/lAtCANZZb5 — Breaking911 (@Breaking911) March 12, 2026

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα αυτοκίνητο έπεσε σκόπιμα πάνω στη συναγωγή Temple Israel, μία από τις μεγαλύτερες στις ΗΠΑ που φιλοξενεί και σχολείο. Αμέσως μετά ακούστηκαν πυροβολισμοί ενώ το όχημα πήρε φωτιά.

Ο σερίφης επιβεβαίωσε ότι όλοι όσοι βρίσκονταν στο γειτονικό σχολείο και στον παιδικό σταθμό απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Η Εβραϊκή Ομοσπονδία του Ντιτρόιτ κάλεσε τα εβραϊκά ιδρύματα να κλειδώσουν τις εγκαταστάσεις τους, ζητώντας να μην επιτρέπεται η είσοδος ή η έξοδος από τα κτίρια μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Παράλληλα, στο σημείο βρίσκονται και στελέχη του FBI, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο επικεφαλής της υπηρεσίας, Κας Πάτελ. Ο ίδιος επιβεβαίωσε επίσης ότι το όχημα προσέκρουσε σκόπιμα στο κτίριο, ενώ σημείωσε πως βρίσκεται σε εξέλιξη περιστατικό με πυροβολισμούς.

FBI personnel are on the scene with partners in Michigan and responding to the apparent vehicle ramming and active shooter situation out of Temple Israel Synagogue in West Bloomfield Township, Michigan. @FBIDetroit — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) March 12, 2026

Η κυβερνήτης του Μίσιγκαν καταδικάζει την επίθεση κατά της εβραϊκής κοινότητας

Η κυβερνήτρια του Μίσιγκαν, Γκρέτσεν Γουίτμερ, καταδίκασε την επίθεση κατά της εβραϊκής κοινότητας, μετά τις πρώτες αναφορές για πυροβολισμούς σε συναγωγή στην περιοχή του Ντιτρόιτ.

«Αυτό είναι σπαρακτικό. Η εβραϊκή κοινότητα του Μίσιγκαν πρέπει να μπορεί να ζει και να ασκεί την πίστη της ειρηνικά. Ο αντισημιτισμός και η βία δεν έχουν θέση στο Μίσιγκαν. Ελπίζω όλοι να είναι ασφαλείς», ανέφερε η Γουίτμερ.

Η ίδια πρόσθεσε ότι το γραφείο της συνεργάζεται με την αστυνομία της πολιτείας για τη συγκέντρωση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με το περιστατικό.

Το Secure Community Network, εθνικός φορέας ασφάλειας της εβραϊκής κοινότητας στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε συντονισμό με τις αρχές επιβολής του νόμου και κοινοτικούς εταίρους.