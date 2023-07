Συναγερμός στις ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στη Βαλτιμόρη - Δυο νεκροί και 28 τραυματίες

Κλήση για περιστατικό με πολλούς πυροβολισμούς δέχθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα (ώρα ανατολικών ΗΠΑ) η αστυνομία της Βαλτιμόρης, στην πολιτεία Μέριλαντ των ΗΠΑ, μετέδωσε το CNN επικαλούμενο εκπρόσωπο της αστυνομίας, ενώ άλλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι υπάρχουν πολλά θύματα.

Σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox 45 News, υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, με έναν αστυνομικό που βρίσκεται στο σημείο του συμβάντος να έχει κάνει λόγο για δυο νεκρούς και πολλά άτομα που έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δυο νεκρούς και 28 τραυματίες ενώ εννέα άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής και τρεις από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με το CNN.

Η αστυνομία έλαβε πολλαπλές κλήσεις μετά τις 12:30 π.μ. και όταν έφτασε για να βρήκε μια γυναίκα νεκρή και άλλα εννέα άτομα να φέρουν τραύματα από πυροβολισμούς, σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή της Βαλτιμόρης, Ρίτσαρντ Γουόρλεϊ.

Ο ύποπτος ή οι ύποπτοι παραμένουν ασύλληπτοι και δεν υπάρχει κίνητρο προς το παρόν, αλλά οι ερευνητές «εργάζονται σε έναν εκτεταμένο τόπο εγκλήματος», δήλωσε ο ίδιος.

Ο δήμαρχος της Βαλτιμόρης Μπράντον Σκοτ περιέγραψε το περιστατικό ως μια «απερίσκεπτη, δειλή πράξη που συνέβη εδώ και η οποία άλλαξε μόνιμα πολλές ζωές και κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους».

Ο δήμαρχος Σκοτ και οι αξιωματούχοι της αστυνομίας κάλεσαν όποιον έχει πληροφορίες να προσέλθει και να βοηθήσει στον εντοπισμό των υπευθύνων για την τραγωδία.

Το μήνυμα του Σκοτ προς τον δράστη ήταν απλά «δεν θα σταματήσουμε μέχρι να σας βρούμε - και θα σας βρούμε».

Εκατοντάδες άνθρωποι - σύμφωνα με μαρτυρίες – είχαν συγκεντρωθεί στη νότια Βαλτιμόρη, κοντά στη συνοικία Μπρούκλιν Χομς, όπου διεξαγόταν μια εκδήλωση με την ονομασία «Brooklyn Day».

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Fox 45 News ότι άκουσαν 20 με 30 πυροβολισμούς. «Δεν σταματούσαν να ακούγονται» είπε στο δίκτυο αυτόπτης μάρτυρας.

H αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες για το συμβάν σε συνέντευξη Τύπου που θα λάβει χώρα μέσα στις επόμενες ώρες.

Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό εάν στην επίθεση εμπλέκεται ένας ή περισσότεροι δράστες, ούτε εάν έχουν τεθεί ακόμα υπό κράτηση.