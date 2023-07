Δήμαρχος Βαλτιμόρης: Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να βρούμε τον δράστη, και θα τον βρούμε

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον άλλοι 28 έχουν τραυματιστεί από τους μαζικούς πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στη Βαλτιμόρη των ΗΠΑ.

Το περιστατικό συνέβη αργά το βράδυ (σ.σ. τοπική ώρα), κοντά στη συνοικία Μπρούκλιν Χομς, όπου διεξαγόταν εκδήλωση για το «Brooklyn Day».

Ο δήμαρχος της Βαλτιμόρης Μπράντον Σκοτ περιέγραψε το περιστατικό ως μια «απερίσκεπτη, δειλή πράξη που συνέβη εδώ και η οποία άλλαξε μόνιμα πολλές ζωές και κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους».

The ground where investigators are canvassing is littered with debris… mostly trash, broken glass, empty alcohol cans.



Mass Shooting Claims Multiple Lives and Leaves over 30 people Injured #Baltimore #Maryland

Video- @RebeccaPryorTV pic.twitter.com/17QEZIO2zq