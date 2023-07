Τουλάχιστον δύο νεκροί και 28 τραυματίες από πυροβολισμούς στη Βαλτιμόρη

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 28 τραυματίστηκαν από μαζικούς πυροβολισμούς στη Βαλτιμόρη, σύμφωνα με αξιωματούχους. Εννέα άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής και τρεις από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με το CNN.

Sunday, July 2, 2023; 5:15 A.M. Baltimore Police Have Confirmed That At 12:30 A.M. During A Block Party At The Brooklyn Homes Housing Complex A Mass Shooting Occurred Killing 2 Injuring 28, 3 In Critical Condition