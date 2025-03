Στο «φως» τα απόρρητα σχέδια των ΗΠΑ κατά των Χούθι - Καταθέτουν οι επικεφαλής των FBI, CIA και NSA

Οι επικεφαλής των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών καταθέτουν την Τετάρτη (26/03) ενώπιον της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς αντιμετωπίζουν συνεχείς επικρίσεις, μετά και τις διαρροές απόρρητων πληροφοριών αναφορικά με την αμερικανική επίθεση κατά των Χούθι στην Υεμένη, από τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ σε ομάδα συνομιλίας του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με το BBC, μεταξύ αυτών που καταθέτουν είναι η διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (NSA), Τάλσι Γκάμπαρντ, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράντκλιφ και ο επικεφαλής του FBI, Κας Πατέλ.

Νωρίτερα, το περιοδικό The Atlantic είχε δημοσιεύσει τα ακριβή μηνύματα κειμένου που είχε στείλει ο Χέγκσεθ, παρέχοντας βασικές λεπτομέρειες σχετικά με την αμερικανική επίθεση κατά των δυνάμεων Χούθι στην Υεμένη, λίγες ώρες πριν από την έναρξη των επιθέσεων.

Συγκεκριμένα, το περιοδικό The Atlantic δημοσιεύει το αμερικανικό σχέδιο επίθεσης που αποκαλύφθηκε κατά λάθος στον δημοσιογράφο του, όταν ομάδα του επιτελείου Τραμπ τον περιέλαβε στους συμμετέχοντες σε απόρρητη συνομιλία στο δίκτυο Signal που συζητούσε τα πολεμικά σχέδια της επίθεσης των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Υεμένη και αφού η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε με κάθε τρόπο την Τρίτη ότι οι επίμαχες συνομιλίες δεν περιελάμβαναν απόρρητα στρατιωτικά στοιχεία.

Στο δημοσίευμα περιλαμβάνονται στιγμιότυπα οθόνης με τα μηνύματα του Αμερικανού υπουργού Άμυνας που περιλαμβάνουν τις ακριβείς ώρες των επιθέσεων κατά των δυνάμεων των Χούθι στην Υεμένη πριν αυτές πραγματοποιηθούν. Αν οι πληροφορίες αυτές έπεφταν σε εχθρικά χέρια, θα έθεταν σε σοβαρό κίνδυνο την ζωή των Αμερικανών πιλότων. Το γεγονός δε ότι διέρρευσαν κατά τον τρόπο αυτόν υπονομεύει, πέραν της αξιοπιστίας της αμερικανικής πολιτικής ηγεσίας, ολόκληρη την αλυσίδα της στρατιωτικής διοίκησης των ΗΠΑ.

Όλα ξεκίνησαν, όταν από λάθος προστέθηκε στην ομαδική συνομιλία στην κρυπτογραφημένη εφαρμογή Signal ο συντάκτης του Atlantic, Τζέφρι Γκόλντμπεργκ, εκεί όπου ο Χέγκσεθ απέστειλε τα επίμαχα γραπτά μηνύματα.

Το περιοδικό αρχικά δεν δημοσίευσε τις πλήρεις λεπτομέρειες των μηνυμάτων, λέγοντας ότι δεν ήθελε να δημοσιεύσει απόρρητες πληροφορίες. Αλλά ο Γκόλντμπεργκ δήλωσε ότι οι κατηγορίες του Λευκού Οίκου, ότι λέει ψέματα, τον ώθησαν να δημοσιεύσει ολόκληρη την ανταλλαγή των μηνυμάτων.

Τα μηνύματα δείχνουν τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να μοιράζεται πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις επιδρομές. Παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με το παράθυρο για τις επιδρομές και τους ακριβείς χρόνους των επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους κατά των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι, ακολουθούμενες από ανάλυση των στόχων που χτυπήθηκαν.

Την ίδια ώρα, η διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών (DNI) των ΗΠΑ Τούλσι Γκάμπαρντ δήλωσε σήμερα ότι ήταν «λάθος» που προστέθηκε το όνομα του αρχισυντάκτη του περιοδικού The Atlantic στη λίστα των συμμετεχόντων σε μια απόρρητη συνομιλία όπου υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι συζητούσαν πολεμικά σχέδια.

Η Γκάμπαρντ είπε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, σε μια ακρόαση περί των Παγκόσμιων Απειλών που ήταν προγραμματισμένη πριν από την αποκάλυψη αυτή, ότι έχει περιορισμένες δυνατότητες να συζητήσει το θέμα, λόγω μιας μήνυσης που έχει κατατεθεί για την υπόθεση αυτή.

Σύμφωνα με το περιοδικό, κατά την απόρρητη συνομιλία στο δίκτυο ανταλλαγής κρυπτογραφημένων μηνυμάτων Signal, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της επιχείρησης για τη δολοφονία ενός ηγετικού στελέχους των Χούθι της Υεμένης, στις 15 Μαρτίου, καθώς επίσης και λεπτομέρειες άλλων αεροπορικών πληγμάτων που συνήθως φυλάσσονται ως άκρως απόρρητα μυστικά.

Ο Χέγκσεθ αρνείται ότι ανέβασε τα πολεμικά σχέδια των ΗΠΑ στην εφαρμογή και η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να περιορίσει τη ζημιά από την αποκάλυψη ότι μεταξύ των αποδεκτών ήταν και ο αρχισυντάκτης του The Atlantic Τζέφρι Γκόλντμπεργκ. Στην ομάδα που συντόνιζε τις επιχειρήσεις στην Υεμένη συμμετείχαν οι πλέον υψηλόβαθμοι σύμβουλοι ασφαλείας του Λευκού Οίκου. Χθες, Τρίτη, η κυβέρνηση υποστήριξε ότι δεν ανταλλάγησαν απόρρητες πληροφορίες.

Στη συνομιλία δεν φαίνεται να αναφέρθηκαν ονόματα ή ακριβείς τοποθεσίες των Χούθι που στοχοθετήθηκαν, ούτε αποκαλύφθηκαν πληροφορίες οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να μπουν στο στόχαστρο οι Αμερικανοί στρατιώτες.

Ο Γκόλντμπεργκ, ο οποίος αρχικά αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει τις λεπτομέρειες των συζητήσεων, τελικά τις αποκάλυψε σήμερα.

Το κείμενο του Χέγκσεθ ξεκινά με τον τίτλο «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ» και κάποιες από τις λεπτομέρειες που περιλαμβάνει είναι οι εξής, σύμφωνα με το The Atlantic:

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να εξακριβώσει τι είδους κτίριο ήταν αυτό που γκρεμίστηκε από το αμερικανικό πλήγμα, πόσοι ένοικοι βρίσκονταν μέσα και πώς αυτή η δήλωση εναρμονίζεται με τη διαβεβαίωση του Πενταγώνου ότι δεν υπάρχουν θύματα μεταξύ των αμάχων.

Όταν ρωτήθηκε για το δημοσίευμα του περιοδικού, το Πεντάγωνο δεν έκανε κάποιο σχόλιο.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε τη σημασία της θεαματικής αυτής διαρροής απόρρητων πληροφοριών χαρακτηρίζοντάς την απλό «σφάλμα» χωρίς συνέπειες.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου επέκρινε με «δριμύτητα» τις αποκαλύψεις του The Atlantic λέγοντας ότι «λένε ψέματα για να διατηρήσουν μία ΝΕΑ απάτη» σχετικά με την εξ ατυχήματος αποκάλυψη των απορρήτων στρατιωτικών σχεδίων εν όψει της επίθεσης κατά των Χούθι.

Τόσο ο Ράντκλιφ όσο και η Γκάμπαρντ ελέγχονται για την παραβίαση της ασφάλειας ενώπιον επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων.

«Το The Atlantic εγκατέλειψε ήδη το αφήγημα των πολεμικών "σχεδίων"», έγραψε στο Χ ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Τέιλορ Μπούντοβιτς επιμένοντας ότι το σημερινό δημοσίευμα δείχνει ότι «τα μηνύματα δεν είναι και τόσο απόρρητα όσο ισχυριζόταν το πρώτο άρθρο που δημοσιεύθηκε την Δευτέρα αποκαλύπτοντας το σκάνδαλο υπό την τίτλο: Η κυβέρνηση Τραμπ μου έστειλε κατά λάθος τα πολεμικά της σχέδια».

Από την άλλη, ο Μάικ Γουόλτς σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να υποβαθμίσει και αυτές τις νέες λεπτομέρειες που προέκυψαν σήμερα επιδρομές στην Υεμένη, λέγοντας ότι δεν αποτελούν «πολεμικά σχέδια».

«Δεν υπάρχουν τοποθεσίες. Όχι πηγές και μέθοδοι. ΟΧΙ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ», έγραψε ο Μάικ Γουόλτς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη νέα δημοσίευση του Atlantic.

«Οι ξένοι εταίροι είχαν ήδη ειδοποιηθεί ότι επίκεινται χτυπήματα», συνέχισε. «Ο πρόεδρος Τραμπ προστατεύει την Αμερική και τα συμφέροντά μας», κατέληξε.

