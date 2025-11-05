ΗΠΑ: Εννέα νεκροί κατά τη συντριβή αεροσκάφους μεταφοράς φορτίων κοντά στο αεροδρόμιο της Λούισβιλ

Στους εννέα ανέρχονται όσοι έχασαν τη ζωή τους και στους 11 όσοι τραυματίστηκαν κατά τη συντριβή αεροσκάφους μεταφοράς φορτίων της UPS αμέσως μετά την απογείωσή του στη Λούισβιλ χθες, Τρίτη, στις κεντροανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης του Κεντάκι.

«Κεντάκι, και άλλα οδυνηρά νέα μάς έρχονται από τη Λούισβιλ. Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε τουλάχιστον 9, και μπορεί να αυξηθεί ακόμη. Τούτη την ώρα, αυτές οι οικογένειες έχουν ανάγκη από προσευχή, αγάπη και στήριξη» έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο κυβερνήτης της πολιτείας, ο Άντι Μπεσίαρ.

Ο δήμαρχος της Λούισβιλ, Κρεγκ Γκρίνμπεργκ, δήλωσε ότι εννέα νεκροί βρέθηκαν στο σημείο της συντριβής.

Η πτήση UPS 2976, η οποία είχε προορισμό τη Χαβάη, συνετρίβη γύρω στις 17.15' τοπική ώρα της Τρίτης (00.15 ώρα Ελλάδας την Τετάρτη), σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA). Το αεροσκάφος ήταν ένα McDonnell Douglas MD-11.

A McDonnell Douglas MD-11 cargo aircraft, operating as UPS Flight 2976, crashed shortly after takeoff from the UPS Worldport hub at Muhammad Ali International Airport in Louisville, Kentucky.



The incident triggered a massive explosion and fire that engulfed multiple…

Στο αεροσκάφος επέβαιναν «τρία μέλη πληρώματος», δήλωσε σε ανακοίνωση η μεταφορική εταιρία UPS. Κανένας τους δεν επέζησε, σύμφωνα με αξιωματούχους. Η έδρα του αεροπορικού τμήματος της UPS βρίσκεται στη Λούισβιλ. Το τρικινητήριο αεροπλάνο είχε τροφοδοτηθεί με καύσιμα για μια πτήση 8-1/2 ωρών στη Χονολουλού. Το αεροσκάφος φέρεται να προσέκρουσε «απευθείας» σε μια εγκατάσταση ανακύκλωσης πετρελαίου, διευκρίνισε ο κυβερνήτης.

Ερασιτεχνικό βίντεο που δημοσιεύτηκε στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WLKY δείχνει τον αριστερό κινητήρα του αεροσκάφους να φλέγεται ενώ το αεροπλάνο ξυρίζει το έδαφος προσπαθώντας να απογειωθεί από τον διάδρομο, προτού προφανώς εκραγεί πιο μακριά, προκαλώντας ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού.

Αρκετά κτίρια σε μια βιομηχανική περιοχή πέρα από τον διάδρομο προσγείωσης καίγονταν μετά τη συντριβή, με πυκνό, μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό.

GRAPHIC WARNING

A UPS cargo plane erupting into flames after crashing near Louisville airport, killing seven, including all three aboard, and injuring 11 on the ground

Ένα βασικό ερώτημα για τους ερευνητές είναι γιατί ένας κινητήρας φαίνεται να αποκολλήθηκε από το αεροπλάνο πριν από τη συντριβή, δήλωσε πηγή που έχει ενημερωθεί για το θέμα, δείχνοντας εικόνες από βίντεο με τα συντρίμμια στο αεροδρόμιο. Το αεροσκάφος τελείωσε την πορεία του σχεδόν 5 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Αεροφωτογραφίες τοπικών τηλεοπτικών δικτύων έδειχναν επίσης, λίγο μετά τη συντριβή, μεγάλη φωτιά να εκτείνεται σε αρκετές εκατοντάδες μέτρα κατά μήκος μιας ζώνης αποθηκών, υπόστεγων και χώρων στάθμευσης με τους φάρους των ομάδων διάσωσης να είναι κοντά.

Οι πτήσεις που ακυρώθηκαν το βράδυ της Τρίτης, επαναλήφθηκαν στο διεθνές αεροδρόμιο Μοχάμεντ Άλι της Λούισβιλ, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί στην πλατφόρμα Χ ο δήμαρχος Κρεγκ Γκρίνμπεργκ. Η UPS ανακοίνωσε σήμερα ότι αναστέλλει όλες τις επιτόπιες επιχειρήσεις διαλογής δεμάτων, για δεύτερη συνεχή μέρα. Η Λούισβιλ χρησιμεύει ως κύριος κόμβος της UPS για τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο της εταιρίας.