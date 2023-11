ΗΠΑ: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από επίθεση ενόπλου σε κατάστημα Wallmart στο Οχάιο (vid)

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν χθες Δευτέρα σε περιστατικό με πυροβολισμούς σε κατάστημα Wallmart στην πόλη Μπίβερκρικ του Οχάιο, στις ΗΠΑ, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο WHIO, ενώ αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι άνδρας άνοιξε πυρ με επιθετικό τουφέκι.

Οι τρεις τραυματίες λαμβάνουν φροντίδα σε κοντινό νοσοκομείο, δήλωσε εκπρόσωπος του νοσηλευτικού ιδρύματος.

*reportedly* a killer opened fire tonight targeting random shoppers at a Walmart in Beavercreek, Ohio.



Odds he was stopped by a good guy with a gun? High. But the story is still developing so all "news" being reported should be taken with a grain of salt....#Walmart… pic.twitter.com/IVBhJOmkgp — Mrgunsngear (@Mrgunsngear) November 21, 2023

Η αστυνομία του Μπίβερκρικ επεσήμανε ότι έλαβε κλήση για ένα περιστατικό με πυροβολισμούς και πρόσθεσε ότι πλέον δεν υπάρχει ενεργή απειλή για τους πολίτες.

Η πόλη αυτή έχει περίπου 46.000 κατοίκους.

Το κτίριο του Wallmart εκκενώθηκε και, μετά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε αυτό, «δεν υπάρχει ενεργή απειλή αυτή τη στιγμή», ανακοίνωσε η αστυνομία στο Χ, χωρίς να αναφερθεί σε αριθμό θυμάτων από το περιστατικό.

«Αγόραζα πράγματα για την Ημέρα των Ευχαριστιών όταν αυτός ο τύπος πέρασε δίπλα μου κρατώντας ένα επιθετικό τουφέκι και άρχισε να φωνάζει», δήλωσε μία γυναίκα σε βίντεο που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ίδια πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζει αν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες. «Έτρεξα (…) πυροβόλησε περίπου 10 φορές (…) είμαι τυχερή που είμαι ζωντανή», είπε με δάκρυα στα μάτια.

🚨 BREAKING: Multiple law enforcement and emergency crews are on scene at Walmart in Beavercreek, OH, after a male suspect entered the store with a rifle and opened fire.



Here is the eye witness detailed report. pic.twitter.com/4vI44tlQKa — 🇺🇸 Larry 🇺🇸 (@LarryDJonesJr) November 21, 2023

Άλλοι αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον δράστη, λέγοντας ότι ήταν «ένας ψηλός, νέος, λευκός άνδρας» που κρατούσε μία τσάντα του στρατού.

«Είμαστε συγκλονισμένοι από τα όσα συνέβησαν στο κατάστημά μας στο Μπίβερκρικ του Οχάιο. Παραμένει μια κατάσταση εν εξελίξει και συνεργαζόμαστε στενά με την αστυνομία», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Wallmart.

Η αστυνομία επεσήμανε ότι θα δώσει περισσότερες πληροφορίες στη δημοσιότητα, όταν αυτές είναι διαθέσιμες.