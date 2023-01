ΗΠΑ: Ένα ημιαυτόματο τουφέκι ειδικά για παιδιά προκαλεί την οργή των Δημοκρατικών

Ένα ημιαυτόματο τουφέκι, σχεδιασμένο ειδικά για παιδιά: οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές κατήγγειλαν σήμερα την εμπορική πρακτική ενός κατασκευαστή μικρών όπλων, ελαφρών και θανατηφόρων.

Το JR-15, εμπνευσμένο από ένα μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε σε πολλές πολύνεκρες επιθέσεις στις ΗΠΑ, είναι «απολύτως αηδιαστικό», είπε ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ. «Το τελευταίο πράγμα που θα έπρεπε να κάνουμε είναι να μικρύνουμε το μέγεθος των πολεμικών όπλων και να τα πουλήσουμε στα παιδιά», είπε, καλώντας την Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή (FTC) να ξεκινήσει έρευνα σε βάρος του κατασκευαστή.

