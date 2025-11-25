ΗΠΑ: Έλλειμμα 284 δισ. δολαρίων στον προϋπολογισμό του Οκτωβρίου

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατέγραψε υψηλότερο έλλειμμα 284 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον Οκτώβριο σε μια έκθεση που καθυστέρησε και επηρεάστηκε από το πρόσφατο shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και η οποία αντανακλούσε τα ρεκόρ έσοδα από δασμούς που αντισταθμίστηκαν από τη μεταφορά ορισμένων πληρωμών επιδομάτων του Νοεμβρίου στα στοιχεία του προηγούμενου μήνα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών την Τρίτη.

Τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού για τον πρώτο μήνα του οικονομικού έτους 2026 καθυστέρησαν λόγω του 43ήμερου κλεισίματος πολλών ομοσπονδιακών υπηρεσιών, το οποίο προκάλεσε καθυστερήσεις σε ορισμένες πληρωμές, όπως οι μισθοί των κυβερνητικών υπαλλήλων, σύμφωνα με αξιωματούχο του Υπουργείου Οικονομικών.

Το έλλειμμα τον περασμένο μήνα αυξήθηκε κατά 27 δισ. δολάρια, ή 10% υψηλότερο, από το έλλειμμα των 257 δισ. δολαρίων που καταγράφηκε τον Οκτώβριο του 2024, κυρίως λόγω της μετατόπισης των δαπανών για επιδόματα του Νοεμβρίου, αξίας περίπου 105 δισ. δολαρίων, για ορισμένα στρατιωτικά και υγειονομικά προγράμματα στον Οκτώβριο.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις μετατοπίσεις, το έλλειμμα του Οκτωβρίου θα ήταν περίπου 180 δισεκατομμύρια δολάρια, μια μείωση 29% από το έλλειμμα του Οκτωβρίου 2024 που ήταν 252 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι δαπάνες για τον Οκτώβριο, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών παροχών του Νοεμβρίου, ανήλθαν συνολικά σε 689 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένες κατά 18% από τα 584 δισεκατομμύρια δολάρια του Οκτωβρίου 2024. Ο αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι το υπουργείο δεν είχε ακριβή εκτίμηση για το πόσο μειώθηκαν οι δαπάνες λόγω των καθυστερημένων πληρωμών λόγω του shutdown, αλλά ότι το υπουργείο πίστευε ότι η μείωση θα ήταν μικρότερη από το 5% των συνολικών δαπανών.

Ο ομοσπονδιακός νόμος απαιτεί την πλήρη εξόφληση των μη καταβληθέντων μισθών και άλλων υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης, όταν αποκατασταθεί η χρηματοδότηση.

Τα έσοδα για τον Οκτώβριο ανήλθαν συνολικά σε 404 δισ. δολάρια, ένα ρεκόρ για τον μήνα και μια αύξηση 24% από τα 327 δισεκατομμύρια δολάρια που εισπράχθηκαν τον Οκτώβριο του 2024.

Ο μεγαλύτερος παράγοντας που συνέβαλε στα έσοδα ήταν οι καθαροί δασμοί, οι οποίοι για τον Οκτώβριο έφτασαν σε νέο ιστορικό μηνιαίο ρεκόρ ύψους 31,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από 29,7 δισεκατομμύρια δολάρια τον Σεπτέμβριο και 7,3 δισεκατομμύρια δολάρια τον Οκτώβριο του 2024.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι τα έσοδα από τους δασμούς θα «εκτοξευθούν» σύντομα σε νέα ρεκόρ, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις έχουν εξαντλήσει σε μεγάλο βαθμό τα αποθέματα εισαγόμενων αγαθών που είχαν συσσωρεύσει πριν από την επιβολή των δασμών του και θα πρέπει τώρα να εισάγουν αγαθά με υψηλότερους δασμολογικούς συντελεστές. Τα σχόλιά του στον ιστότοπο Truth Social φάνηκαν να απευθύνονται εν μέρει στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, όπου οι δικαστές νωρίτερα αυτό το μήνα έθεσαν υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα των δασμών που επέβαλε ο Τραμπ βάσει ενός νόμου έκτακτης ανάγκης.

«Ανυπομονώ να δω την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με αυτό το επείγον και ευαίσθητο θέμα, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, χωρίς διακοπή, να ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΠΆΛΙ ΜΕΓΆΛΗ!», έγραψε ο Τραμπ.

Εν τω μεταξύ, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι πρόσφατες μειώσεις των δασμών που επιτεύχθηκαν χάρη στις εμπορικές συμφωνίες των ΗΠΑ με τις οικονομίες των εταίρων τους οδήγησαν το γραφείο να μειώσει την εκτίμησή του για το πόσο οι δασμοί του Τραμπ θα μειώσουν τα ελλείμματα του προϋπολογισμού των ΗΠΑ κατά την επόμενη δεκαετία κατά 25% σε 3 τρισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, από τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια που είχε προβλέψει το γραφείο.