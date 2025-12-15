ΗΠΑ: Ελεύθερος ο 24χρονος βασικός ύποπτος της φονικής επίθεσης με τους δύο νεκρούς φοιτητές στο πανεπιστήμιο Brown

Ελεύθερος αφέθηκε ο 24χρονος που είχε συλληφθεί ως ο ύποπτος για την επίθεση στο πανεπιστήμιο Μπράουν στο Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ με δύο νεκρούς φοιτητές το βράδυ του Σαββάτου.

Όπως δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας του Ρόουντ Άιλαντ, Πίτερ Νερόνχα, ο 24χρονος αφέθηκε ελεύθερος επειδή τα στοιχεία «τώρα δείχνουν προς άλλη κατεύθυνση» αν και νωρίτερα «υπήρχαν στοιχεία που οδηγούσαν σε αυτό το άτομο».

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι αρχές είχαν στοιχεία, αλλά όχι αρκετά για να ασκήσουν δίωξη σε κανέναν. Επίσης, υπήρχε μια πληροφορία και το FBI «την ακολούθησε και κατέληξε να εντοπίσει αυτό το άτομο». Τα στοιχεία, όμως, εξετάστηκαν και τελικά το άτομο αφέθηκε ελεύθερο, συμπλήρωσε υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια ανατροπή είναι φυσιολογικό μέρος της ερευνητικής διαδικασίας.

«Είμαι αρκετά καιρό στο χώρο για να ξέρω ότι μερικές φορές κατευθύνεσαι προς τα κάπου και μετά πρέπει να ανασυνταχθείς και να κατευθυνθείς προς κάπου αλλού και αυτό ακριβώς συνέβη τις τελευταίες 24 ώρες περίπου» είπε ο γενικός εισαγγελέας του Ρόουντ Άιλαντ.

Ο 24χρονος είχε συλληφθεί στο ξενοδοχείο Hampton Inn στο Κόβεντρι. Κατά την έφοδο οι αστυνομικοί τον ρώτησαν πού βρισκόταν τις προηγούμενες ώρες και εκείνος απάντησε ότι δεν είχε φύγει από το ξενοδοχείο. Στο δωμάτιο εντοπίστηκαν δύο όπλα, ένα περίστροφο και ένα μικρό πιστόλι Glock με προσαρμοσμένη διόπτρα laser.

Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, λίγο μετά τις 16:00 τοπική ώρα, μέσα σε αίθουσα του Holley Engineering Building, στο ανατολικό τμήμα της πανεπιστημιούπολης του Brown, στην πόλη Πρόβιντενς. Δύο φοιτητές έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι εννέα τραυματίστηκαν. Ο δήμαρχος του Πρόβιντενς, Μπρετ Σμάιλι, δήλωσε ότι επτά από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, ένας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και ένας ακόμη έχει λάβει εξιτήριο. Η πρόεδρος του πανεπιστημίου, Κριστίνα Πάξον, τόνισε ότι όλα τα θύματα είναι φοιτητές

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τη διοίκηση του πανεπιστημίου, ο ένοπλος άρχισε να πυροβολεί κοντά στο κτήριο «Barus & Holley», όπου εκείνη την ώρα διεξάγονταν εξετάσεις. Άμεσα εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα προς φοιτητές και προσωπικό, με σαφείς οδηγίες: «Κλείστε τις πόρτες, θέστε τα κινητά σας τηλέφωνα στη σίγαση και παραμείνετε κρυμμένοι μέχρι νεωτέρας». Το πανεπιστήμιο Μπράουν αριθμεί περίπου 11.000 φοιτητές.

«Είναι τρομερό», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για την επίθεση, προσθέτοντας ότι «το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να προσευχηθούμε για τα θύματα και όσους έχουν τραυματιστεί σοβαρά».