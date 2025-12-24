ΗΠΑ: Έκρηξη σε οίκο ευγηρίας στην Πενσυλβάνια - Δύο νεκροί και 20 τραυματίες

Δύο νεκροί – μία υπάλληλος και ένας ένοικος – και 20 τραυματίες είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός μετά τις εκρήξεις και μία πυρκαγιά που προκλήθηκαν από διαρροή αερίου, σε ένα γηροκομείο κοντά στη Φιλαδέλφεια την Τρίτη.

Όλοι οι ένοικοι και το προσωπικό του γηροκομείου Silver Lake Nursing Home στο Bristol Township, περίπου 21 μίλια (33 χλμ.) βορειοανατολικά της Φιλαδέλφειας, έχουν πλέον εντοπιστεί και οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε τοπικά νοσοκομεία, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας, Charles Winik. Ο Winik είπε ότι υπήρχε φόβος ότι άνθρωποι είχαν χαθεί για αρκετές ώρες, καθώς οι φλόγες και οι εκρήξεις κατέστρεψαν το γηροκομείο. Ο πυροσβέστης Kevin Dippolito είπε ότι πολλοί ασθενείς και μέλη του προσωπικού είχαν αρχικά παγιδευτεί μέσα σε ένα κατεστραμμένο τμήμα του κτιρίου.

Το κέντρο έκτακτης ανάγκης του Bucks County έλαβε τις πρώτες αναφορές για έκρηξη λίγο μετά τις 2:00 μ.μ. EST (1900 GMT).

Ο Dippolito είπε ότι οι πρώτοι πυροσβέστες που έφτασαν στον τόπο του συμβάντος, μερικοί από τους οποίους προέρχονταν από πυροσβεστικό σταθμό απέναντι, αντιμετώπισαν «μεγάλη δομική κατάρρευση», με μέρος του πρώτου ορόφου του κτιρίου να έχει καταρρεύσει στο υπόγειο.

Είπε ότι πολλά θύματα απεγκλωβίστηκαν από τα συντρίμμια, τις μπλοκαρισμένες σκάλες και τους κολλημένους ανελκυστήρες, ενώ οι πυροσβέστες μπήκαν στην κατεστραμμένη περιοχή του υπογείου και έβγαλαν τουλάχιστον ακόμα δύο άτομα σε ασφαλές μέρος πριν αποσυρθούν λόγω των παραμένοντων αναθυμιάσεων αερίων.

«Βγάλαμε όλους όσους μπορούσαμε, όσους βρήκαμε, όσους είδαμε, και βγήκαμε από το κτίριο», είπε ο Dippolito. «Περίπου 15 με 30 δευτερόλεπτα μετά την έξοδό μας από το κτίριο, γνωρίζοντας ότι υπήρχε έντονη μυρωδιά φυσικού αερίου γύρω μας, υπήρξε μια άλλη έκρηξη και πυρκαγιά».

Το μπροστινό μέρος του κτιρίου φαινόταν να έχει ανατιναχθεί από μέσα, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της εγκατάστασης παρέμεινε όρθιο, αν και τα περισσότερα παράθυρά του είχαν σπάσει, σύμφωνα με έναν φωτογράφο του Reuters που βρισκόταν στον τόπο του συμβάντος.

Πλάνα από το WPVI-TV, ένα συνεργαζόμενο κανάλι του ABC News, έδειχναν φλόγες και καπνό να βγαίνουν από το κατεστραμμένο κτίριο λίγο μετά την πρώτη έκρηξη.

Ο ακριβής αριθμός των ασθενών και του προσωπικού που βρισκόταν μέσα εκείνη τη στιγμή δεν ήταν άμεσα γνωστός. Το γηροκομείο είναι πιστοποιημένο για έως 174 κλίνες, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Medicare.

Περισσότεροι από 50 ασθενείς, ηλικίας από 50 έως 95 ετών, βρίσκονται συνήθως στο κτίριο ανά πάσα στιγμή, ανέφερε το WCAU-TV, επικαλούμενο μια νοσοκόμα που εργάζεται στην εγκατάσταση και έφτασε στον τόπο του συμβάντος μετά την έκρηξη. Περίπου πέντε ώρες αργότερα, οι υπεύθυνοι του γηροκομείου ενημέρωσαν τις αρχές ότι όλοι οι ασθενείς είχαν εντοπιστεί, δήλωσε ο Dippolito.

Στις πρώτες στιγμές μετά την αρχική έκρηξη, οι περαστικοί έσπευσαν να βοηθήσουν την αστυνομία και τους πυροσβέστες να μεταφέρουν τους ανθρώπους σε ασφαλές μέρος, δήλωσε νωρίτερα ο υπολοχαγός της αστυνομίας του Bristol Township, Sean Cosgrove, στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Αυτός είναι ο τρόπος της Πενσυλβανίας, οι γείτονες να βοηθούν τους γείτονες σε στιγμές ανάγκης», δήλωσε ο κυβερνήτης Josh Shapiro κατά τη συνέντευξη Τύπου με αξιωματούχους της πυροσβεστικής και της αστυνομίας.