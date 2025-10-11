ΗΠΑ: Έκρηξη σε εργοστάσιο στο Τενεσί - Αναφορές για δεκάδες νεκρούς

Πιθανότατα νεκροί θεωρούνται από τις Αρχές 19 εργαζόμενοι έπειτα από ισχυρότατη έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυρομαχικών στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι εργαζόμενοι δηλώθηκαν αρχικώς ως αγνοούμενοι, ο αριθμός τους, ωστόσο, δεν έχει διασαφηνιστεί καθώς δεν έχει γίνει γνωστό ούτε πόσοι άνθρωποι εργάζονταν στο εργοστάσιο ούτε πόσοι βρίσκονταν εκεί όταν έγινε η έκρηξη. Τα αίτια της έκρηξης διερευνώνται.

Η έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο, το οποίο κατασκευάζει εκρηκτικά για στρατιωτικές χρήσεις και κατεδαφίσεις, άφησε καμένα συντρίμμια και κατεστραμμένα οχήματα σε μια τεράστια έκταση. Η έκρηξη έγινε αισθητή σε απόσταση έως και 15 μιλίων και τα συντρίμμια σκορπίστηκαν σε έκταση μισού τετραγωνικού μιλίου.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Associated Press, οι αλλεπάλληλες εκρήξεις που ακολούθησαν την πρώτη εμπόδισαν τα σωστικά συνεργεία να προσεγγίσουν τις φλεγόμενες εγκαταστάσεις.

An explosion at a Tennessee military munitions plant left multiple people dead and missing on Friday, authorities said, as secondary blasts forced rescuers to keep their distance from the burning field of debris. pic.twitter.com/5osymmczYx — The Associated Press (@AP) October 10, 2025

Οι Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης της κομητείας Χίκμαν αναφέρουν ότι δεν μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν «το μέγεθος των ζημιών ή των τραυματισμών».

Πλάνα από το σημείο, που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης από το τοπικό κανάλι NewsChannel 5, δείχνει αποκαΐδια δίπλα σε αυτοκίνητα, καμένα ολοσχερώς. Καμένα, στρεβλωμένα μέταλλα, που μοιάζουν με δοκάρια από το κτίριο, είναι σκορπισμένα στο χώμα, σχηματίζοντας σωρούς.

19 people are dead or missing after a massive blast obliterated a building at a Tennessee explosives facility, authorities sayhttps://t.co/F0FRO0VGpL — CNN Breaking News (@cnnbrk) October 10, 2025

Πολλές υπηρεσίες έχουν ανταποκριθεί στο περιστατικό και εργάζονται για την εκτίμηση και τον περιορισμό της πυρκαγιάς, αλλά προς το παρόν παραμένουν μακριά από την περιοχή λόγω του κινδύνου δευτερογενών εκρήξεων, σύμφωνα με την υπηρεσία.

Κάτοικοι που ζουν κοντά στις εγκαταστάσεις αναφέρουν ότι ένιωσαν την έκρηξη.

BREAKING: 19 people unaccounted for after blast at explosives manufacturer near Bucksnort, Tennessee - WKRN pic.twitter.com/mmiwtmYgNj — BNO News (@BNONews) October 10, 2025

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, η εταιρεία Accurate Energetic Systems κατασκευάζει προϊόντα για τις βιομηχανίες άμυνας, αεροδιαστημικής, κατεδάφισης, πετρελαίου και φυσικού αερίου, κατασκευάζει και δοκιμάζει εκρηκτικά σε μια εγκατάσταση οκτώ κτιρίων που εκτείνεται σε δασώδεις λόφους κοντά στο Bucksnort, μια πόλη περίπου 60 μίλια νοτιοδυτικά του Νάσβιλ.