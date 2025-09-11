ΗΠΑ: Εκδηλώσεις μνήμης για την 24η επέτειο των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου - Αυστηρά μέτρα ασφαλείας λόγω της δολοφονίας Κερκ

Συμπληρώνονται σήμερα 24 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε σχεδόν 3.000 ανθρώπους και άλλαξαν για πάντα την ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Με αφορμή την επέτειο, θα πραγματοποιηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες επίσημες τελετές και εκδηλώσεις προς τιμήν των θυμάτων των επιθέσεων.

Πολλές από τις περίπου 3.000 οικογένειες των θυμάτων θα συγκεντρωθούν με κυβερνητικούς αξιωματούχους και πολιτικούς σε τελετές μνήμης στη Νέα Υόρκη, το Πεντάγωνο και το Σάνκσβιλ της Πενσυλβάνια , ενώ άλλες προτιμούν να τιμήσουν την ημέρα σε πιο ιδιωτικές και στενές συγκεντρώσεις.

Οι εκδηλώσεις μνήμης λαμβάνουν χώρα σε μια περίοδο αυξημένων πολιτικών εντάσεων. Η επέτειος της 11ης Σεπτεμβρίου , η οποία συχνά προωθείται ως ημέρα εθνικής ενότητας, έρχεται μια μέρα αφότου ο συντηρητικός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε ενώ εκφωνούσε ομιλία σε ένα κολέγιο στη Γιούτα.

Οι αρχές δήλωσαν ότι ο θάνατος του Κερκ αναμένεται να οδηγήσει σε πρόσθετα μέτρα ασφαλείας γύρω από την επιμνημόσυνη δέηση της 11ης Σεπτεμβρίου στο χώρο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη.

Στο Σημείο Μηδέν στο Μανχάταν, τα ονόματα των θυμάτων των επιθέσεων θα διαβαστούν δυνατά από τις οικογένειές τους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα κατά τη διάρκεια μιας τελετής στην οποία θα παραστούν ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς και η σύζυγός του, Όσα Βανς.

Θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή άλλες πέντε φορές για να σηματοδοτήσουν τις τραγωδίες αυτού του μοιραίου πρωινού Τρίτης πριν από 24 χρόνια: την κατάρρευση των Δίδυμων Πύργων της Νέας Υόρκης, την επίθεση στο Πεντάγωνο κοντά στην Ουάσινγκτον και την συντριβή ενός εκ των αεροπλάνων στο Σάνκσβιλ, στην Πενσιλβάνια.

Στο Πεντάγωνο στη Βιρτζίνια, θα πραγματοποιηθεί τελετή προς τιμήν των 184 στρατιωτικών και πολιτών που σκοτώθηκαν όταν ένα αεροσκάφος που είχε υποστεί αεροπειρατεία συνετρίβη στα κεντρικά γραφεία του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ έχουν προγραμματίσει να παραστούν στην τελετή πριν μεταβούν στο Μπρονξ το βράδυ της Πέμπτης για να παρακολουθήσουν έναν αγώνα μπέιζμπολ μεταξύ των New York Yankees και των Detroit.