Αριζόνα: Δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν σε αεροδρόμιο - Τουλάχιστον ένας νεκρός (vid)

Νέα αεροπορική τραγωδία σημειώθηκε στις ΗΠΑ τη Δευτέρα (10/02), καθώς ένα μεσαίου μεγέθους επαγγελματικό τζετ γλίστρησε από τον διάδρομο προσγείωσης στο περιφερειακό αεροδρόμιο Scottsdale της Αριζόνα και συγκρούστηκε με ένα άλλο τζετ που ήταν σταθμευμένο.

Σύμφωνα με όσα δηλώνουν οι αρχές, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από το δυστύχημα. Μέχρι στιγμής άγνωστα παραμένουν τα στοιχεία του θύματος.

New video shows the moment Learjet 35A crashes into Gulfstream 200 business jet at Scottsdale Airport in Arizona, killing 1 person and injuring 3 others. Video obtained by AZFamily. pic.twitter.com/T3d29BLoty

Ο Ντέιβ Φόλιο, εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Scottsdale, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι τουλάχιστον άλλα τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν στη συντριβή.

Ένα άτομο παραμένει παγιδευμένο μέσα σε ένα από τα αεροσκάφη και οι πρώτες βοήθειες εργάζονται για τον απεγκλωβισμό του, ανέφερε, ενώ άλλα τρία άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Ο Ντέιβ Φόλιο δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες και δεν ήταν αμέσως σαφές τι προκάλεσε την ολίσθηση του τζετ από τον διάδρομο.

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι διερευνά τη συντριβή, η οποία, όπως είπε, αφορούσε ένα Learjet 35A που γλίστρησε από τον διάδρομο, το οποίο στη συνέχεια συγκρούστηκε με ένα τζετ Gulfstream 200.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα ιδιωτικό αεροσκάφος ανήκει στον Βινς Νιλ, διάσημο μέλος του hard/rock συγκροτήματος των Mötley Crüe. Ενώ, εξίσου επώνυμος είναι και ο ιδιοκτήτης του δεύτερου αεροσκάφους το οποίο ανήκει στον Αμερικανό ηθοποιό Βινς Βον.

TWO PLANES. TWO VINCES.



Vince Neil's (Motley Crue lead singer) plane hit actor Vince Vaughn's parked plane today at Scottsdale Airport in Arizona shutting down the runway.



The crash killed one person. Unknown who at this time #planecrash #VinceNeil #MotleyCrue #VinceVaughn pic.twitter.com/eWY1i4uUW6