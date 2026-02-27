«Είναι η χρυσή εποχή για την Αμερική», δήλωνε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την ομιλία του για την Κατάσταση της Ενωσης στο Κονγκρέσο.

Ισχυρίζεται ότι οδήγησε σε άνθιση την οικονομία των ΗΠΑ και ότι νίκησε τον πληθωρισμό. Αλλά οι περισσότεροι Αμερικανοί, ανάμεσά τους και πολλοί στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του, δεν βλέπουν έτσι τα πράγματα, σύμφωνα με δημοσκόπηση Reuters/Ipsos.

Το 68% των ερωτηθέντων διαφωνεί με την δήλωση «η οικονομία των ΗΠΑ ανθίζει», που επαναλαμβάνει συνεχώς ο Τραμπ από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Οι Ρεπουμπλικανοί που ερωτήθηκαν στο πλαίσιο της δημοσκόπησης είναι διχασμένοι σχετικά με το πόσο καλά τα πηγαίνει η αμερικανική οικονομία και αυτό αποτελεί προειδοποιητικό μήνυμα εν όψει των ενδιάμεων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου. Το 56% των Ρεπουμπλικανών θεωρεί ότι η αμερικανική οικονομία ανθεί, αλλά το 43% διαφωνεί.

Αμερικανοί πολίτες που ερωτήθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας τοποθετούν στην κορυφή των ανησυχιών τους το κόστος ζωής ως θέμα που θα κρίνει την ψήφο τους στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Απορρίπτουν τον ισχυρισμό ότι οι αυξήσεις των τιμών δεν αποτελούν πλέον πρόβλημα, ισχυρισμός που έγινε από τον Τραμπ τον περασμένο μήνα όταν δήλωσε ότι «ο πληθωρισμός έχει ηττηθεί» και ότι «σχεδόν δεν υπάρχει πληθωρισμός» και λίγο τους ενδιαφέρει «αν ο άνθρωπος που περνάει από τον δρόμο διαθέτει ή δεν διαθέτει άδεια παραμονής».

Μόνο το 16% των ερωτηθέντων συμφωνεί με την φράση «στις ΗΠΑ σχεδόν δεν υπάρχει πληθωρισμός». Το 82% του συνόλου των ερωτηθέντων, το 82% των ανεξάρτητων και το 72% των Ρεπουμπλικανών διαφωνεί με τον ισχυρισμό.

Πολλοί είναι οι Αμερικανοί που δεν γνωρίζουν τα επιμέρους μέτρα που έχει προωθήσει ο Ντόναλντ Τραμπ για τον περιορισμό της αύξησης του κόστους ζωής.

Αντίθετα περισσότεροι είναι αυτοί που γνωρίζουν την πολιτική του για την αύξηση των δασμών επί των εισαγομένων προϊόντων (78%). Περί το 54% των ερωτηθέντων - 69% Δημοκρατικοί και 42% Ρεπουμπλικανοί - δηλώνει ότι αναμένεται οι δασμοί να αυξήσουν το κόστος ζωής.