ΗΠΑ: Δημοκρατικές Πολιτείες προσφεύγουν κατά των περιορισμών Τραμπ στις επιχορηγήσεις για θύματα εγκλημάτων

Μια ομάδα πολιτειών με Δημοκρατικούς κυβερνήτες κατέθεσε τη Δευτέρα αγωγή με στόχο να αποτρέψει την κυβέρνηση Τραμπ από το να τις αναγκάσει να συνεργαστούν με τις αρχές μετανάστευσης προκειμένου να λάβουν επιχορηγήσεις για τη στήριξη θυμάτων εγκληματικότητας.

Η αγωγή, που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Ρόουντ Άιλαντ, αποτελεί την τελευταία σε μια σειρά προσφυγών κατά των προσπαθειών της κυβέρνησης του Ρεπουμπλικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει όρους σχετικούς με τη μετανάστευση στη δυνατότητα των πολιτειών να λαμβάνουν ομοσπονδιακή χρηματοδότηση.

Η αγωγή της Δευτέρας από τους γενικούς εισαγγελείς 20 πολιτειών και της Περιφέρειας της Κολούμπια στοχεύει σε έναν όρο που επέβαλε πρόσφατα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στη δυνατότητα των πολιτειών να λαμβάνουν επιχορηγήσεις βάσει του Νόμου για τα Θύματα Εγκληματικότητας (Victims of Crime Act), τον οποίο είχε θεσπίσει το Κογκρέσο το 1984 για την ενίσχυση της στήριξης προς τα θύματα εγκλημάτων.

Το υπουργείο διαχειρίζεται προγράμματα που χρηματοδοτούνται από πρόστιμα και ποινές επιβαλλόμενες σε ομοσπονδιακές ποινικές υποθέσεις, τα οποία επιτρέπουν στις πολιτείες να λαμβάνουν επιχορηγήσεις για την παροχή υπηρεσιών σε θύματα, όπως ιατρική περίθαλψη, συμβουλευτική υποστήριξη, καταφύγιο και αποζημίωση για απώλεια μισθών.

Οι γενικοί εισαγγελείς από πολιτείες όπως η Καλιφόρνια, το Ιλινόι, το Νιου Τζέρσεϊ, η Νέα Υόρκη και το Ρόουντ Άιλαντ αναφέρουν ότι αυτά τα κονδύλια βοηθούν περίπου 10 εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως. Το 2025, σχεδόν 1,4 δισ. δολάρια είναι διαθέσιμα μέσω αυτής της χρηματοδότησης, σύμφωνα με την αγωγή.

Ωστόσο, βάσει μιας νέας πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ, οι πολιτείες κινδυνεύουν να χάσουν αυτή τη χρηματοδότηση εάν αρνηθούν να παρέχουν στην Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) πρόσβαση σε εγκαταστάσεις ή εάν δεν τηρήσουν όλα τα αιτήματα για πολιτική εφαρμογή των νόμων μετανάστευσης, σύμφωνα με την αγωγή.

Οι όροι αυτοί επιβλήθηκαν στο πλαίσιο μιας πολιτικής που παρουσίασε τον Φεβρουάριο η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι, η οποία απαιτεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης να διασφαλίζει ότι ομοσπονδιακά κονδύλια δεν καταλήγουν σε αποκαλούμενες «πόλεις καταφυγίου» που δεν συνεργάζονται με την ICE.

Η αγωγή των πολιτειών υποστηρίζει ότι τέτοιοι όροι είναι παράνομοι και παραβιάζουν το Σύνταγμα των ΗΠΑ, καθώς υπονομεύουν την εξουσία του Κογκρέσου επί των πιστώσεων. Ζητούν από δικαστή να εμποδίσει το υπουργείο Δικαιοσύνης να εφαρμόσει αυτούς τους όρους.

Δικαστές στο Ρόουντ Άιλαντ έχουν εκδώσει σειρά αποφάσεων που αποτρέπουν την κυβέρνηση από το να επιβάλει όρους στη χορήγηση επιχορηγήσεων οι οποίοι συνάδουν με την ευρύτερη ατζέντα του Τραμπ.

Πιο πρόσφατα, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δικαστής στην πολιτεία απαγόρευσε στο υπουργείο Δικαιοσύνης να εφαρμόσει νέους περιορισμούς στη χρηματοδότηση που χρησιμοποιείται για τη στήριξη θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και σεξουαλικής επίθεσης.