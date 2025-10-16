Μια ομοσπονδιακή δικαστής στην Καλιφόρνια διέταξε την Τετάρτη την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει τις μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων, ενώ εξετάζει τους ισχυρισμούς των συνδικάτων ότι οι περικοπές θέσεων εργασίας είναι παράνομες.

Κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Σαν Φρανσίσκο, η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ, Σούζαν Ίλστον, έκανε δεκτό το αίτημα δύο συνδικάτων να εμποδίσει τις απολύσεις σε περισσότερες από 30 ομοσπονδιακές υπηρεσίες, ενόσω η υπόθεση προχωρά.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση είναι πιθανό να ασκήσει σύντομα έφεση, αλλά η απόφαση προσφέρει μια ανακούφιση στους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους που τους τελευταίους μήνες ζουν με τις απειλές Τραμπ για περικοπές στις τάξεις τους.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ξεκίνησε σημαντικές απολύσεις σε ολόκληρη την κυβέρνηση, καθώς ο Τραμπ υλοποιούσε την απειλή του να μειώσει τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας της κυβέρνησης, η οποία βρίσκεται πλέον στην 15η ημέρα της. Περίπου 4.100 εργαζόμενοι σε οκτώ υπηρεσίες έχουν ειδοποιηθεί μέχρι στιγμής ότι απολύονται.

Η απόφαση του Ίλστον ήρθε λίγο αφότου ο διευθυντής προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, Ράσελ Βόουτ, δήλωσε στην εκπομπή «The Charlie Kirk Show» ότι περισσότεροι από 10.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι θα μπορούσαν να χάσουν τις δουλειές τους λόγω του shutdown.

Η Ίλστον στην ακρόαση επικαλέστηκε μια σειρά δημόσιων δηλώσεων του Τραμπ και του Βόουτ, οι οποίες, όπως είπε, έδειχναν σαφή πολιτικά κίνητρα για τις απολύσεις, όπως η δήλωση του Τραμπ ότι οι περικοπές θα στοχεύσουν «υπηρεσίες των Δημοκρατικών».

«Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό σε ένα ευνομούμενο έθνος. Έχουμε νόμους εδώ, και τα πράγματα που διατυπώνονται εδώ δεν είναι εντός του νόμου», δήλωσε η Ίλστον, που διέταξε τη διοίκηση να παράσχει έως την Παρασκευή μια καταγραφή τυχόν «πραγματικών ή επικείμενων» απολύσεων και να περιγράψει τα βήματα που λαμβάνουν οι υπηρεσίες για να συμμορφωθούν με την απόφασή της.

Η Democracy Forward, μια νομική ομάδα που εκπροσωπεί τα συνδικάτα, σχολίασε ότι η Ίλστον ξεκαθάρισε ότι η στοχοποίηση των ομοσπονδιακών εργαζομένων από τον πρόεδρο ήταν παράνομη.

Από την πλευρά της, η δικηγόρος του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Ελίζαμπεθ Χέτζες, κατά την ακρόαση δήλωσε ότι δεν ήταν διατεθειμένη να απαντήσει στις ανησυχίες της δικαστού σχετικά με τη νομιμότητα των απολύσεων. Αντίθετα, υποστήριξε ότι τα συνδικάτα πρέπει να υποβάλουν τις αξιώσεις τους σε ένα ομοσπονδιακό συμβούλιο εργασίας προτού μπορέσουν να τις μηνύσουν στο δικαστήριο.