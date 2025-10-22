ΗΠΑ: Το δεύτερο μεγαλύτερο shutdown στα χρονικά - Κίνδυνος για τις αερομεταφορές

Το «πάγωμα» (shutdown) στη λειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ εισήλθε στην 22η μέρα ισχύρος την Τετάρτη, όντας το δεύτερο μεγαλύτερο στα χρονικά και με τις ενδείξεις να υποδηλώνουν πως θα συνεχιστεί περαιτέρω, απειλώντας το προηγούμενο ρεκόρ.

Όπως μετέδωσε το Bloomberg, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αναμένεται να αναχωρήσει αργότερα αυτή την εβδομάδα για ταξίδι στην Ασία, οι νομοθέτες και οι βοηθοί του Κογκρέσου δηλώνουν ότι θεωρούν πολύ πιθανό η διακοπή λειτουργίας να παραταθεί έως τον Νοέμβριο και να ξεπεράσει τα 35 ημέρες της πρώτης θητείας του Τραμπ.

Μια συνάντηση που έλαβε χώρα την Τρίτη μεταξύ του Τραμπ και της ηγεσίας των Ρεπουμπλικανών της Γερουσίας φαίνεται πως ενίσχυση την αποφασιστικότητα του Τραμπ να αρνηθεί να διαπραγματευτεί με τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι έχουν ζητήσει ως αντάλλαγμα για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης το Κογκρέσο να παρέχει βοήθεια σε 22 εκατομμύρια Αμερικανούς των οποίων τα ασφάλιστρα υγειονομικής περίθαλψης θα αυξηθούν κατακόρυφα τον Ιανουάριο.

Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ και ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Βουλή Χάκιμ Τζέφρις ζήτησαν να συναντηθούν με τον Τραμπ πριν από το ταξίδι του στην Ασία, αλλά ο πρόεδρος δήλωσε αργά την Τρίτη ότι θα τους μιλήσει μόνο μετά το τέλος του shutdown.

Η Γερουσία χρειάζεται τις ψήφους τουλάχιστον οκτώ Δημοκρατικών για να ξεπεράσει την παρακώλυση της προσωρινής πρότασης νόμου για τις δαπάνες που ψήφισε η Βουλή και η οποία λήγει στις 21 Νοεμβρίου.

Ο ηγέτης των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία, Τζον Θουν, υποσχέθηκε δημοσίως στους Δημοκρατικούς ότι θα διεξαχθεί ψηφοφορία για την ανανέωση των επιδοτήσεων του Affordable Care Act μετά την επαναλειτουργία της κυβέρνησης. Οι Δημοκρατικοί, που είναι σκεπτικοί ως προς το ενδεχόμενο να διεξαχθεί τέτοια ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, λένε ότι αυτό δεν αρκεί.

Κίνδυνος για τις αερομεταφορές

Εξάλλου, το Reuters μετέδωσε την Τετάρτη πως πλησιάζει γρήγορα η στιγμή που 60.000 κυβερνητικοί υπάλληλοι που διατηρούν την ασφάλεια των γραμμών και την ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας θα χάσουν έναν ολόκληρο μισθό. Αυτοί οι εργαζόμενοι έλαβαν για τελευταία φορά τους μισθούς τους στα μέσα Οκτωβρίου, και από τους μισθούς αυτούς έλειπαν έως και δύο ημέρες.

«Οι άνθρωποι λένε: "Λοιπόν, όταν τελειώσω τη δουλειά, θα κάνω Uber ή DoorDash ή Lyft ή κάτι τέτοιο, γιατί πρέπει να βάλω φαγητό στο τραπέζι και έχω ένα παιδί στο σπίτι"», δήλωσε ο Νιλ Γκόσμαν, ταμίας της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Κυβερνητικών Υπαλλήλων Local 899 στη Μινεσότα, ενός συνδικάτου που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών (TSA).

Ο Γκόσμαν, ο οποίος εκτός από τα συνδικαλιστικά του καθήκοντα εργάζεται και με μερική απασχόληση ως υπάλληλος ασφάλειας μεταφορών, είπε ότι έλαβε περίπου το 60% του κανονικού μισθού του από την TSA στον τελευταίο μισθό του, αλλά ότι ένας συνάδελφός του έλαβε μόνο 6,34 δολάρια.

Την Πέμπτη, πολλοί ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας θα ενημερωθούν για το ποσό που θα πληρωθούν την Τρίτη της επόμενης εβδομάδας. Πολλοί δεν αναμένουν καμία πληρωμή.

Η αρχή που διαχειρίζεται το Διεθνές Αεροδρόμιο Minneapolis-St. Paul International σχεδιάζει να δημιουργήσει αποθεματικόο για την παροχή μη φθαρτών τροφίμων στους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, όπως έκανε το 2018-19. Εάν το shutdown παραταθεί μέχρι τον Νοέμβριο, εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφέρει μεσημεριανά γεύματα σε κουτιά.

Αλλά αυτό δεν θα είναι αρκετό. Ένας υπάλληλος της TSA στο αεροδρόμιο Ντάλας-Φορτ Γουόρθ, ο οποίος ζήτησε να αναφερθεί μόνο ως Μ., είπε ότι θα πάρει δάνειο 3.000 δολαρίων για να καλύψει τα έξοδά του.

«Το δάνειο θα είναι για την πληρωμή του αυτοκινήτου και για το νέο διαμέρισμα, καθώς δεν μπορώ πλέον να αντέξω οικονομικά λόγω των συνθηκών», είπε ο Μ.,

Το 2019, κατά τη διάρκεια του shutdown, ο αριθμός των απουσιών των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και των υπαλλήλων της TSA αυξήθηκε, καθώς οι εργαζόμενοι δεν έλαβαν τους μισθούς τους, γεγονός που αύξησε τον χρόνο αναμονής των επιβατών στα σημεία ελέγχου των αεροδρομίων.

Οι αρχές αναγκάστηκαν να επιβραδύνουν την εναέρια κυκλοφορία στη Νέα Υόρκη, γεγονός που πίεσε τους νομοθέτες να τερματίσουν γρήγορα την αντιπαράθεση τους στην Ουάσινγκτον.