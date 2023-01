Εκατοντάδες πτήσεις σε όλες τις ΗΠΑ έχουν επηρεαστεί λόγω τεχνικού προβλήματος στους υπολογιστές της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις για κυβερνοεπίθεση στο σύστημα της αμερικανικής Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας (FAA) στο οποίο προέκυψε τεχνικό πρόβλημα και το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να καθηλωθούν στο έδαφος αεροσκάφη σε όλη τη χώρα, ενώ ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει δώσει εντολή για έρευνα, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ.

«Δεν υπάρχουν στοιχεία για κυβερνοεπίθεση σε αυτή τη φάση, αλλά ο πρόεδρος έδωσε εντολή στο υπουργείο Μεταφορών να διενεργήσει πλήρη έρευνα για τα αίτια. Η FAA θα κάνει τακτικές ενημερώσεις», ανέφερε η Ζαν-Πιέρ σε ανάρτηση στο Twitter.

Ο Μπάιντεν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, δήλωσε: «Τα αεροσκάφη μπορούν και πάλι να προσγειωθούν με ασφάλεια αλλά όχι να απογειωθούν αυτή τη στιγμή».

Ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων σημειώθηκαν σήμερα στις ΗΠΑ καθώς η FAA προσπαθεί να αποκαταστήσει τεχνικό πρόβλημα σε σύστημά της ενώ κάλεσε τους επιβάτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρίες για να ενημερώνονται.

Η FAA ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρίες να αναστείλουν όλες τις αναχωρήσεις πτήσεων εσωτερικού έως τις 16.00 ώρα Ελλάδας για να μπορέσει να επικυρώσει την ορθότητα των πληροφοριών για τις πτήσεις και την ασφάλεια.

Αποκαθίσταται το πρόβλημα

Οι πτήσεις άρχισαν σιγά-σιγά να επανεκκινούν, αφού η FAA νωρίτερα είχε δώσει εντολή στις αεροπορικές εταιρείες να σταματήσουν όλες τις αναχωρήσεις εσωτερικού μετά την απενεργοποίηση του συστήματος ειδοποίησης για τις αποστολές του πιλότου.

«Οι κανονικές λειτουργίες εναέριας κυκλοφορίας αποκαθίστανται σταδιακά σε όλες τις ΗΠΑ» μετά από μια αποτυχία του συστήματος παροχής πληροφοριών ασφάλειας στα πληρώματα πτήσης, ανέφερε η FAA σε tweet, διευκρινίζοντας ότι «θα συνεχίσει να ερευνά την αιτία του αρχικού προβλήματος».

Update 5: Normal air traffic operations are resuming gradually across the U.S. following an overnight outage to the Notice to Air Missions system that provides safety info to flight crews. The ground stop has been lifted.



We continue to look into the cause of the initial problem