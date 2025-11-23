Μια νέα φάση επιχειρήσεων που σχετίζονται με τη Βενεζουέλα ετοιμάζονται να ξεκινήσουν οι ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με δηλώσεις τεσσάρων Αμερικανών αξιωματούχων στο Reuters, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ αυξάνει την πίεση προς τον πρόεδρο Μαδούρο.

Δύο από τους Αμερικανούς αξιωματούχους δήλωσαν ότι οι μυστικές επιχειρήσεις πιθανότατα θα αποτελέσουν το πρώτο σκέλος της νέας δράσης κατά του Μαδούρο. Και οι τέσσερις αξιωματούχοι που επικαλείται το άρθρο μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των επικείμενων ενεργειών των ΗΠΑ.

Το Reuters δεν κατάφερε να εξακριβώσει την ακριβή χρονική στιγμή ή το εύρος των νέων επιχειρήσεων, ούτε αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε λάβει τελική απόφαση για δράση. Οι αναφορές για επικείμενες ενέργειες έχουν πληθύνει τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην Καραϊβική εν μέσω επιδείνωσης των σχέσεων με τη Βενεζουέλα.

Το Πεντάγωνο παρέπεμψε τις ερωτήσεις στον Λευκό Οίκο, ενώ η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης το Σάββατο δεν απέκλεισε καμία επιλογή όσον αφορά τη Βενεζουέλα.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει κάθε στοιχείο της αμερικανικής ισχύος για να σταματήσει τη ροή ναρκωτικών προς τη χώρα μας και να φέρει ενώπιον της δικαιοσύνης όσους ευθύνονται», δήλωσε ο αξιωματούχος υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εξετάσει επιλογές σχετικά με τη Βενεζουέλα προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτό που περιγράφει ως ρόλο του Μαδούρο στην τροφοδοσία παράνομων ναρκωτικών που έχουν στοιχίσει ζωές Αμερικανών. Ο Μαδούρο αρνείται οποιαδήποτε σύνδεση με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι οι επιλογές που εξετάζονται περιλαμβάνουν ακόμη και απόπειρα ανατροπής του Μαδούρο.

Ο Μαδούρο, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2013, υποστηρίζει ότι ο Τραμπ επιδιώκει να τον ανατρέψει και ότι οι πολίτες και ο στρατός της Βενεζουέλας θα αντισταθούν σε οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, που θα γιορτάσει την 63η γενέθλιά του την Κυριακή, εμφανίστηκε το Σάββατο το βράδυ στο κύριο θέατρο της Καράκας για την πρεμιέρα μιας τηλεοπτικής σειράς βασισμένης στη ζωή του.

Μια στρατιωτική συγκέντρωση στην Καραϊβική βρίσκεται σε εξέλιξη τους τελευταίους μήνες, ενώ ο Τραμπ έχει εγκρίνει μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) προειδοποίησε την Παρασκευή τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες για «πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση» κατά την πτήση πάνω από τη Βενεζουέλα και τις κάλεσε να είναι προσεκτικές.

Τρεις διεθνείς αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν πτήσεις από τη Βενεζουέλα το Σάββατο μετά την προειδοποίηση της FAA.

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν τη Δευτέρα να εντάξουν το Cartel de los Soles στη λίστα ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων για τον υποτιθέμενο ρόλο του στη μεταφορά παράνομων ναρκωτικών στις ΗΠΑ, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Η κυβέρνηση Τραμπ κατηγορεί τον Μαδούρο ότι ηγείται του Cartel de los Soles, κάτι που ο ίδιος αρνείται.

Χέγκσεθ: Νέες επιλογές μετά την ένταξη του καρτέλ του Μαδούρο στη λίστα των τρομοκρατών

Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέεγκσεθ, δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η ένταξη του καρτέλ του Μαδούρο στη λίστα των τρομοκρατών «φέρνει μια ολόκληρη σειρά νέων επιλογών για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η επερχόμενη ένταξη θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να χτυπήσουν τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποδομές του Μαδούρο στη Βενεζουέλα, ενώ έχει αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων για μια διπλωματική λύση.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν συνομιλίες μεταξύ Καράκας και Ουάσιγκτον, χωρίς να είναι σαφές αν αυτές θα επηρεάσουν το χρονοδιάγραμμα ή την κλίμακα των αμερικανικών επιχειρήσεων.

Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του αμερικανικού ναυτικού, Gerald R. Ford, έφτασε στην Καραϊβική στις 16 Νοεμβρίου με την ομάδα κρούσης του, ενώ συμμετέχουν τουλάχιστον επτά ακόμα πλοία, ένα πυρηνικό υποβρύχιο και αεροσκάφη F-35.

Οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή έχουν επικεντρωθεί μέχρι στιγμής σε επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών, αν και η συγκεντρωμένη ισχύς υπερβαίνει κατά πολύ τις ανάγκες αυτών των επιχειρήσεων.

Από τον Σεπτέμβριο, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 21 επιθέσεις σε φέρι ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 83 θανάτους.

Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα καταδίκασαν τις επιθέσεις ως παράνομες εξωδικαστικές εκτελέσεις αμάχων, ενώ ορισμένοι σύμμαχοι των ΗΠΑ εξέφρασαν ανησυχίες για ενδεχόμενη παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Τον Αύγουστο, οι ΗΠΑ διπλασίασαν την αμοιβή για πληροφορίες που οδηγούν στη σύλληψη του Μαδούρο, στα 50 εκατομμύρια δολάρια.

Οι αμερικανικές δυνάμεις υπερτερούν σημαντικά των στρατιωτικών δυνάμεων της Βενεζουέλας, οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα εκπαίδευσης, χαμηλούς μισθούς και φθαρμένο εξοπλισμό. Ορισμένοι διοικητές μονάδων έχουν αναγκαστεί να διαπραγματευτούν με τοπικούς παραγωγούς τροφίμων για να τρέφουν τα στρατεύματά τους, καθώς η κρατική τροφοδοσία είναι ανεπαρκής.

Αυτή η πραγματικότητα έχει οδηγήσει την κυβέρνηση Μαδούρο να εξετάσει εναλλακτικές στρατηγικές σε περίπτωση εισβολής των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης πιθανής ανταπόκρισης με αντάρτικες τακτικές, τις οποίες η κυβέρνηση αποκαλεί «μακροχρόνια αντίσταση» και αναφέρει σε κρατικές τηλεοπτικές εκπομπές.

Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει μικρές στρατιωτικές μονάδες σε περισσότερες από 280 τοποθεσίες που θα πραγματοποιούν πράξεις σαμποτάζ και άλλες αντάρτικες ενέργειες, σύμφωνα με πηγές και παλιά σχέδια που έχει δημοσιεύσει το Reuters.