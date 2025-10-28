ΗΠΑ: Αυστηροποιούνται οι περιορισμοί σε κινεζικές τεχνολογικές εταιρείες που θεωρούνται απειλές

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των Ηνωμένων Πολιτειών (FCC) ψήφισε την Τετάρτη υπέρ της ενίσχυσης των περιορισμών σχετικά με τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό κινεζικών εταιρειών που θεωρούνται κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια, σε μια ακόμη κίνηση της Ουάσιγκτον που στοχεύει το Πεκίνο.

Η αμερικανική ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών είχε ήδη συμπεριλάβει εταιρείες όπως οι Huawei, ZTE, China Mobile και China Telecom στη λεγόμενη «Λίστα Κάλυψης» (Covered List), η οποία απαγορεύει στην FCC να εγκρίνει την εισαγωγή ή την πώληση νέου εξοπλισμού από αυτές τις εταιρείες, αναφέρει το Reuters.

Με ψήφους 3 υπέρ και 0 κατά, η FCC αποφάσισε να απαγορεύσει την έγκριση συσκευών που περιέχουν εξαρτήματα εταιρειών της λίστας, καθώς και να εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή να απαγορεύει την πώληση εξοπλισμού που είχε ήδη εγκριθεί στο παρελθόν, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.