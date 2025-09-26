ΗΠΑ: Απορρίφθηκε η προσφυγή της DJI κατά του Πενταγώνου για δεσμούς με τον κινεζικό στρατό

Αμερικανός δικαστής απέρριψε την Παρασκευή την προσφυγή της DJI, της μεγαλύτερης κατασκευάστριας drone παγκοσμίως με έδρα την Κίνα, για την αφαίρεσή της από τον κατάλογο του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ με τις εταιρείες που φέρονται να συνεργάζονται με τον κινεζικό στρατό.

Στην απόφασή του, ο ομοσπονδιακός δικαστής Paul Friedman στην Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι το υπουργείο Άμυνας είχε επαρκή στοιχεία για να στηρίξει το συμπέρασμά του ότι η DJI, η οποία πωλεί περισσότερα από τα μισά εμπορικά drone στις ΗΠΑ, συμβάλλει στη «βιομηχανική βάση άμυνας της Κίνας».

Η DJI είχε ζητήσει από το δικαστήριο να διατάξει την αφαίρεσή της από τη λίστα του Πενταγώνου που την χαρακτηρίζει ως κινεζική στρατιωτική εταιρεία, υποστηρίζοντας ότι «δεν ανήκει ούτε ελέγχεται από τον κινεζικό στρατό».

Ο Τραμπ έχει διατάξει το υπουργείο Άμυνας να μετονομαστεί σε υπουργείο Πολέμου, μια αλλαγή που θα απαιτήσει έγκριση από το Κογκρέσο.

Η συμπερίληψη στη λίστα του Πενταγώνου μπορεί να εμποδίσει μια εταιρεία από το να έχει πρόσβαση σε ορισμένα συμβόλαια, επιχορηγήσεις και άλλα προγράμματα των ΗΠΑ, ανέφερε ο Friedman.

Οι αμερικανικές εταιρείες αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους για την εθνική ασφάλεια όταν συνεργάζονται με οντότητες που το Υπουργείο Άμυνας έχει κατηγορήσει ότι συνεργάζονται με τον κινεζικό στρατό.

Στην αγωγή της, η DJI ανέφερε ότι η απόφαση του υπουργείου Άμυνας να την προσθέσει στη λίστα ήταν «παράνομη και παραπλανητική». Υποστήριξε ότι έχει «χάσει επιχειρηματικές συμφωνίες, έχει στιγματιστεί ως απειλή για την εθνική ασφάλεια και έχει αποκλειστεί από συμβάσεις με πολλές ομοσπονδιακές υπηρεσίες».

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε σε δικόγραφο ότι οι ΗΠΑ «εδώ και καιρό εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για την απειλή στην εθνική ασφάλεια που προκύπτει από τη σχέση μεταξύ κινεζικών τεχνολογικών εταιρειών και του κινεζικού κράτους».

Ο Friedman είχε αποφανθεί υπέρ της κυβέρνησης και τον Ιούλιο, σε μια παρόμοια υπόθεση που αφορούσε την κατασκευάστρια lidar Hesai Group, επίσης με έδρα την Κίνα, η οποία είχε προσφύγει για την απόφαση των ΗΠΑ να την εντάξουν σε λίστα εταιρειών που φέρονται να συνεργάζονται με τον κινεζικό στρατό. Η Hesai έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του Friedman.



