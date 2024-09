ΗΠΑ: Απεργία 10.000 ξενοδοχοϋπαλλήλων με αιτήματα αυξήσεις μισθών και προσλήψεις (vid&pics)

Περίπου 10.000 εργαζόμενοι στον ξενοδοχειακό τομέα ξεκίνησαν απεργία την Κυριακή, σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ, με αιτήματα αυξήσεις μισθών και προσλήψεις προσωπικού.

Σύμφωνα με το συνδικάτο Unite Here, περίπου 10.016 μέλη του συμμετείχαν στην απεργία σε 25 εγκαταστάσεις των ξενοδοχειακών κολοσσών Hilton, Hyatt και Marriott.

🚨BREAKING🚨 10,000 hotel workers across the continental USA and Hawaii are on strike 📢 We will not accept painful workloads that are breaking our bodies or jobs that can’t support our families. Enough is enough. pic.twitter.com/hTgs6AWRgt

Η μεγαλύτερη συμμετοχή ξενοδοχοϋπαλλήλων στην απεργία καταγράφηκε σε ξενοδοχεία στη Βοστώνη, το Σαν Φρανσίσκο και τη Χονολουλού, συνολικά σε οκτώ πόλεις, σύμφωνα με το Unite Here, ενώ ξενοδοχοϋπαλλήλοι σε τέσσερις άλλες πόλεις εξετάζουν το ενδεχόμενο να ενταχθούν στις απεργιακές κινητοποιήσεις.

Οι απεργίες αναμένεται να διαρκέσουν δύο έως τρεις ημέρες, τόνισε σε ανακοίνωσή του το συνδικάτο.

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις έρχονται εν μέσω διακοπών ενός από τριημέρου διακοπών στη χώρα, καθώς το Σαββατοκύριακο το ακολουθεί η ομοσπονδιακή αργία της Εργατικής Πρωτομαγιάς στις ΗΠΑ, (που γιορτάζεται φέτος αύριο 2 Σεπτεμβρίου). Το τριήμερο αυτό είναι κάθε πολύ κερδοφόρο για την τουριστική βιομηχανία.

📣 Seattle Airport Hilton Workers are on the picket line, joining 10,000 hotel workers across the continental USA and Hawaii on strike!!



🪧 We will not accept painful workloads that are breaking our bodies or jobs that can’t support our families. Enough is enough. #1u pic.twitter.com/d2J4m12zuy